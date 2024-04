Myanmars regjeringsstyrker trekker seg ut av grenseby

En talsperson for Den nasjonale Karen-unionen, Padoh Saw Taw Nee, sier at de tok byen i løpet av natt til torsdag, og at rundt 200 regjeringssoldater hadde trukket seg tilbake til en bro som forbinder byen med Thailand.

En tjenestemann i den thailandske grensevakten bekreftet at Myawaddy hadde falt i løpet av natten.

Det har vært kamper mellom regjeringsstyrkene og Karen-geriljaen i flere dager i byen, og hundrevis av mennesker har søkt tilflukt i den thailandske grensebyen Mae Sot.

Grenseovergangen ved Myawaddy er viktig for juntaen i Myanmar. Det siste året var det handel til en verdi av 1,1 milliarder dollar over grensa.

