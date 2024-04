Trump-alliert til angrep: – Abortmotstand er ikke en geografisk bevegelse

South Carolina-senator Lindsey Graham gikk til motangrep etter at Trump nylig avviste et forslag om å gjøre abort etter 15 uker forbudt i hele landet.

Det bør være opp til hver delstat å bestemme abortlovene som skal gjelde, mener ekspresidenten, som trolig blir republikanernes kandidat mot sittende president Joe Biden i det kommende presidentvalget.

Graham kritiserer Trump for ikke å gå langt nok i abortsaken.

– For abortmotstanderne handler det om barnet, ikke om geografi. Så hvis du gjør abortmotstand til en geografisk bevegelse, tror jeg du gjør en feil, uttalte Graham mandag, ifølge NBC News.

Trump påpekte at det nå er lovlig med abort der det var juridisk ønsket og avviste ideen om å innføre et abortforbud på føderalt nivå.

Helomvending fra Trump

En del av abortkonflikten som har oppstått mellom Trump og hans trofaste allierte kan trolig også tilskrives at Trump har gjort helomvending.

Før han avviste lovforslaget fra Graham, brukte Trump høyesterettsdommen Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization fra 2022 som argument. Det er dommen som opphevet Roe v. Wade-avgjørelsen fra 1973, og slo fast at USAs grunnlov ikke behandler spørsmålet om abort.

For bare noen uker tilbake ville Trump derimot gå inn for et nasjonalt abortforbud etter 15 ukers svangerskap, ifølge NBC News, som har laget en egen tidslinje over Trumps stadig skiftende standpunkt i abortspørsmålet.

Nyhetskanalen betegner striden som ekstra oppsiktsvekkende med tanke på at Trump som president gikk inn for Grahams 20-ukers abortforbud i 2018 – og kritiserte Senatet for ikke å ha vedtatt det. Republikanerne i Senatet stemte overveldende for det den gangen.

I tillegg er ikke Dobbs v. Jackson-henvisningen korrekt, mener Graham.

– Vi vet at Dobbs-dommen ikke sa at det ikke finnes noen føderal rolle. Det finnes tre lover på føderalt nivå. Så ideen om at Dobbs-dommen hindrer den føderale regjeringen i å handle, tror jeg er feilaktig. Tanken om at det republikanske partiet skulle gi opp motstanden mot senabort, tror jeg ville være en feil, for de fleste amerikanere er imot senabort, uttalte Graham ifølge samme kilde, og understreket poenget sitt:

– Et barn som suger på tommelen når det er 15 uker gammelt, føler like mye smerte i California og New York som i South Carolina.

I konflikt med flere

Senator Graham er ikke den eneste partifellen som er på kollisjonskurs med Donald Trump.

Tidligere visepresident Mike Pence, som har vært i konflikt med Trump siden han gikk av, sa ifølge NBC News at Trumps uttalelse er «et slag i ansiktet på de millioner av abortmotstandere som stemte på ham i 2016 og 2020».

Da begge de republikanske kongressmennene Ken Buck (Colorado) og Mike Gallagher (Wisconsin) nylig kunngjorde at de vil trekke seg tilbake, flekket Trump tenner mot dem og kalte partifellene feiginger og sveklinger.

Så gjenstår det å se om abortfeiden mellom Graham og Trump vil utvikle seg mens sistnevnte sikter seg inn på et comeback i presidentstolen.

Og, om Graham til tross for kritikken fortsatt er en trofast alliert.

Avslutningsvis betegnet han nemlig Trump som «a great pro-life president» – en stor president for abortmotstand.

