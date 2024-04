Trumps ferske angrep: – Feiginger og sveklinger

Det republikanske partiet i USA har kun hatt et syltynt flertall i Representantenes hus i den amerikanske Kongressen etter mellomvalget i 2022.

Nylig kunngjorde begge de republikanske kongressmennene Ken Buck (Colorado) og Mike Gallagher (Wisconsin) at de vil trekke seg tilbake. Dét går ikke upåaktet hen hos Donald Trump, som sikter mot en retur til maktens korridorer etter presidentvalget 5. november.

– Aldri glem våre feiginger og sveklinger! For en skam, skriver Trump på Truth Social i forbindelse med en sak om Gallaghers exit.

Tøft for speaker Johnson

Timingen gjør at setene deres i Kongressen forblir åpne til henholdsvis juni og januar, noe som gjør at Republikanerne i en periode kun vil ha flertall på ett enkelt sete i huset. Dermed får speaker Mike Johnson en enda vanskeligere oppgave.

Republikaneren Mike Johnson er USAs tredje mektigste, men har møtt motbør i egne rekker. (Leah Millis/Reuters)

Speakeren regnes som landets tredje mektigste politiker, etter presidenten og visepresidenten.

– Jeg har alltid sagt at Kongressen ikke skal handle om karriere. Det faktum at vi har så mange karrierejegere her, er grunnen til at denne institusjonen er så dysfunksjonell, har Wisconsin-representant Gallagher uttalt om sin beslutning.

– Det har vært en ære å tjene Wisconsin i Huset. Tiden min her har styrket min overbevisning om at USA er det beste landet i verdenshistorien, skrev Gallagher på X, tidligere Twitter, da avgjørelsen ble kjent.

Mike Gallagher sier det har vært en sann glede og ære å tjene Wisconsin i Kongressen. (J. Scott Applewhite/AP)

Turbulens hos Republikanerne

Ifølge The Hill gjør situasjonen at Demokratene teoretisk kan få speakeren, skulle Johnson bli avsatt. Stemningen blant republikanerne i Huset er nemlig veldig turbulent, og spesielt høyrefløyen i partiet har ytret misnøye med noen av Johnsons avgjørelser. I februar truet den omstridte partifellen Marjorie Taylor Greene med å få avsatt Johnson.

Den omstridte kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene regnes som en viktig alliert av Donald Trump. (ALEX WONG/AFP)

Greenes framstøt minnet om da høyrefløyen blant republikanerne for et drøyt halvår siden felte den forrige lederen for Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, etter at han inngikk et kompromiss med Demokratene for å hindre nedstengning av statsapparatet i USA.

Marjorie Taylor Greene regnes som en viktig alliert av tidligere president Trump.

Donald Trump sikter mot en retur til Det hvite hus etter presidentvalget i USA 5. november. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

---

Fakta om Kongressen i USA

Samtidig med presidentvalget avholdes det kongressvalg i USA.

Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus.

Senatet har 100 medlemmer, to fra hver delstat uansett størrelse.

En tredel av senatorene velges hvert annet år. Valgperioden for hver senator er seks år.

Representantenes hus har 435 medlemmer som er valgt fra valgkretser i hver stat. Samtlige velges annethvert år.

Antallet valgkretser varierer etter folketallet slik at California, USAs mest folkerike delstat, har 52, mens stater med få innbyggere, som blant annet Alaska og Wyoming, bare har én hver.

(Kilde: Ballotpedia / NTB)

Kongressbygningen i Washington D.C., USA. (SAUL LOEB/AFP)

---

