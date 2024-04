Kinesiske medier: Tre personer drept etter at de ble blåst ut av en høyblokk

I løpet av den siste uka har Jiangxi-provinsen i Kina blitt utsatt for kraftig vind. Ifølge lokale medier registrerte en av værstasjonene en vindhastighet som oversteg det høyeste nivået på Beauforts skala (12). Det tilsvarer en vindhastighet på mer enn 32,7 meter i sekundet og kategoriseres som orkan her hjemme, eller tyfon i Kina.

Mer enn 5.400 hus har blitt skadet og 313.000 mennesker har blitt berørt, hvorav rundt 1.600 måtte evakueres for å komme seg i sikkerhet, meldte den statlige kringkasteren CCTV torsdag.

De kinesiske meteorologimyndighetene utstedte tirsdag et oransje varsel - det høyeste nivået i landets tredelte varslingssystem. Ifølge den statlige avisen Global Times er dette første gang siden 2013 at dette har blitt gjort.

Tatt av vinden i nattemørket

De usedvanlig sterke vindene har ført til at minst syv mennesker har omkommet, de fleste i provinshovedstaden Nanchang, ifølge lokale medier.

To av ofrene, en kvinne i 60-årene og hennes 11 år gamle barnebarn, ble røsket ut av vinduene i leiligheten av sterk vind sammen med madrassene sine, ifølge CCTV.

Byen Nanchang i Kina har blitt utsatt for ekstremvær den siste uken, i form av kraftig vind og mye regn. (AP / NTB)

Et tredje offer, en 60 år gammel kvinne, bodde i 11. etasje i samme bygning og ble dratt ut av leiligheten sin på samme måte, melder kanalen. Alle tre døde som følge av den dramatiske hendelsen i uværet.

Nyhetbyrået AP skriver at leilighetene hadde gulv til tak-vinduer som ble ødelagt av vinden.

Hendelsen skjedde midt på natten, angivelig mens ofrene sov.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

En beboer i bygningens 20. etasje, samme etasje som bestemoren og barnebarnet bodde i, forteller til nettavisen Jimu News at familien måtte holde seg fast for ikke å bli blåst bort, og at de var så redde at de holdt seg våkne hele natten, skriver AP.

Denne videoen skal vise det samme fenomenet, men uten at noen blir sugd ut av leiligheten (vi advarer om sterke scener):

Her blir en kvinne og et barn nesten blåst ut av en leilighet som følge av kraftig vind Denne videoen, som sirkulerer i sosiale medier, skal være tatt i Jiangxi-provinsen i Kina, som den siste uka har vært utsatt for usedvanlig kraftig vind. (Privat)

---

Nanchang

By og provinshovedstad i Jiangxi. Ligger ved Gan-elva, omtrent 250 kilometer sørøst for Wuhan.

Byen hadde per 2015 ca. 2.527.000 innbyggere.

Nanchang ble grunnlagt i år 201 f.Kr. Byens navn er knyttet til et opprør i 1927, ledet av Zhou Enlai og Zhu De, som markerte dannelsen av Kinas røde hær.

Kilde: SNL

---

Les også: Ny rapport om klimaet i 2023 – WMO slår «rød alarm»

Les også: USA advarer kinesisk næringsliv mot samarbeid med Russland

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen