Spania vil anerkjenne Palestina som egen stat innen juli

Uttalelsen ble gitt til spanske journalister under et besøk i Jordan. Sánchez skal denne uken besøket tre land i Midtøsten. Etter Jordan står Saudi-Arabia og Qatar for tur.

– En tostatsløsning er eneste løsning på konflikten mellom Israel og Palestina, fortsatte statsministeren.

9. mars sa Sánchez at han ville be nasjonalforsamlingen stemme over anerkjennelse av Palestina innen neste valg, det vil si midten av 2027.

To uker senere ga imidlertid Spania og tre andre land – Irland, Malta og Slovenia – en felles uttalelse på sidelinjen av et EU-toppmøte i Brussel der de sa at de var «klare til å anerkjenne Palestina» så fort betingelsene for en stat blir møtt.

Ifølge den spanske avisen El Pais kan anerkjennelsen av en palestinsk stat skje under valget til EU-parlamentet, som i Spania vil bli avholdt 9. juni, eller «i ukene som følger».

