Topp-republikaneren vil kjempe mot trend i eget parti

Den profilerte senatoren Mitch McConnell uttalte i februar at han kommer til å trekke seg som republikanernes leder i Senatet i november. Den 82 år gamle senatoren fra Kentucky har vært republikansk senatsleder i nesten to tiår og har dermed innehatt stillingen lenger enn noen før ham, ifølge NTB.

Da han kunngjorde beslutningen i Senatet, sa han at han fortsetter som vanlig senator ut perioden han er valgt for, det vil si til januar 2027. Han ble sist gjenvalgt i 2020.

McConnells kampsak

I et intervju med radiostasjonen WHAS peker McConnell på hva han vil konsentrere seg om før han gir seg helt.

– Jeg er spesielt involvert i å kjempe mot isolasjonismen i mitt eget parti, sier McConnell, ifølge Politico.

– Og ikke bare i mitt eget, men også i det andre partiet (Demokratene, journ.anm.), legger han til.

Mitch McConnell representerer den tradisjonelle konservative ideologien til Det republikanske partiet, med redusert stat, lav skatt, høy militær beredskap og støtte til Nato. (ALEX WONG/AFP)

---

Isolasjonisme, tenkemåte som er særlig forbundet med amerikansk utenrikspolitikk fram til midten av 1900-tallet. Hovedsakelig kunne isolasjonistene enes om å isolere USA mot medvirkning internasjonalt, særlig i Europa. (Store norske leksikon)

---

McConnell gjentar viktigheten av at USA fortsetter å støtte Ukraina i krigen mot Russland og Vladimir Putin. Han tilbakeviser argumentene til republikanere og andre som har tatt til orde for å stanse støtten.

– Vi mister ingen amerikanske soldater i krigen. Det er ukrainerne som kjemper. Og hvis Russland tar Ukraina, blir et Nato-land neste på listen. Da er vi plutselig midt inne i det, sier McConnell.

Mitch McConnells far kjempet på bakken for USA i andre verdenskrig, og 82-åringen har sagt at faren alltid advarte ham mot trusselen fra Russland. Denne følelsen har bare vokst seg sterkere, ifølge senatoren, noe som har bidratt til at han har lagt mye innsats i arbeidet med støttepakken.

Russland og Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. (Pavel Bednyakov/Reuters)

Kjølig Trump-forhold

USA-ekspert Hilmar Mjelde sa til Dagsavisen i februar at han fortsatt tror McConnell har bred støtte blant partifellene i Senatet.

Ekspresident Donald Trump og senator Mitch McConnell avbildet i 2019, før forholdet deres surnet. (Timothy D. Easley/AP)

Tidligere president Lyndon Johnson var kjent som «Senatets mester», og McConnell har langt på vei oppnådd samme status, mener Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

– McConnells makt i Senatet er imidlertid svekket de siste årene, og årsaken er Donald Trump, la Mjelde til.

McConnell og Trump har hatt et kjølig forhold etter kongresstormingen i USA 6. januar 2021. Men i mars ga 82-åringen likevel sin formelle støtte til Trump som Republikanernes presidentkandidat.

Professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. (Privat)

---

Hvem er Mitch McConnell?

Senator Mitch McConnell gir seg som leder for republikanerne i Senatet i november.

82 år gammel, født 1942 i Sheffield, Alabama

Gift 1968 med Sherrill Redmon, som han har tre barn med. Gift annen gang i 1993 med Elaine Chao.

Collegeutdannelse med statsvitenskap som hovedfag og jussutdannelse ved University of Kentucky. Jobbet noen år som dommer og assisterende statsadvokat.

Valgt til senator fra Kentucky i 1984 og gjenvalgt seks ganger.

I 2003 ble han valgt til innpisker for den republikanske partigruppa.

I 2007 ble han republikanernes mindretallsleder i Senatet etter at republikanerne tapte flertallet.

Fra 2015 til 2021 var han flertallsleder da republikanerne igjen hadde flertall.

Fra 2021 fram til i dag er han igjen mindretallsleder.

Gir seg som republikanernes leder i november 2024, men fortsetter som menig senator ut sin valgte periode i 2027.

Representerer den tradisjonelle konservative ideologien til Det republikanske partiet, med redusert stat, lav skatt, høy militær beredskap og støtte til Nato.

De siste årene er han kommet under økende press fra Trump-fløyen som dominerer partiet med nasjonalisme og økende internasjonal isolasjonisme.

Har likevel støttet Trumps politikk i Senatet, selv om han avviser Trumps påstand om at valget av Joe Biden var resultat av valgfusk.

Har hatt noen helseproblemer de siste årene. Han fikk hjernerystelse etter et fall og to ganger i fjor gikk han i stå mens han talte.

(Kilde: NTB)

---

