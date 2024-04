Dagfinn Høybråten: – Et tilbakeslag for nødhjelp generelt

Seks ansatte i World Central Kitchen (WCK) og deres palestinske sjåfør ble drept i et israelsk luftangrep i Gaza mens de leverte nødhjelp til palestinere. Det betyr at de innstiller alt hjelpearbeid i Gaza, noe som også får betydning for Kirkens Nødhjelp, som har hentet mat fra deres lagre.

– Det er fortvilet at de nå får en stans i sine leveranser av matvarer til Gaza. Nå er det ikke lenger mulig å hente mat fra de lagrene WCK disponerer. Dette er et tilbakeslag for nødhjelp generelt, og gjør vondt verre, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten til Dagsavisen.

Sju drept

Kirkens Nødhjelp, og andre hjelpeorganisasjoner, har mottatt matvarer fra WCK, som de har fordelt videre til de som trenger det aller mest i Gaza.

De Hamas-styrte myndighetene meldte sent mandag at minst fem hjelpearbeidere ble drept i et israelsk luftangrep mot Deir al-Balah, som ligger midt på Gazastripen.

Tirsdag morgen bekrefter World Central Kitchen (WCK) at sju av deres medarbeidere, inkludert den palestinske sjåføren, ble drept i et angrep i den krigsherjede enklaven mens de var i gang med å kjøre ut 100 tonn nødhjelp til sultrammede palestinere.

Det israelske militæret (IDF) lover en grundig etterforskning av hva som skjedde da sju hjelpearbeidere ble drept i et israelsk angrep på Gazastripen mandag.

De sju jobbet for den USA-baserte organisasjonen World Central Kitchen (WCK) og hadde losset tonnevis av mat som skulle deles ut i byen Deir al-Balah sentralt på Gazastripen. Hjelpearbeiderne var blant annet fra Polen, Storbritannia, Irland og Australia, skriver NTB.

– Vårt militære er profesjonelt med plikt til å følge folkeretten. Vi er forpliktet til å granske våre operasjoner grundig og åpent, sier IDFs talsmann Daniel Hagari.

Lite mat

Dagfinn Høybråten sier at stansen i leveransene vil få store konsekvenser.

– Vi vet fra før at det er lite mat og utstyr som kommer inn til Gaza, hvor grenseoverganger er strupt og det er streng kontroll på hva som kommer over grenseovergangene. Det vi vet er at den hjelpesendingen som ble rammet, kom sjøveien til Gaza, sier Høybråten.

Han er usikker på hva stansen til WCK direkte vil ha å si for Kirkens Nødhjelp.

– Vi har arbeidet der nede siden krigen startet 7. oktober i fjor. Vi har tilgang til mat og utstyr fra flere kilder, og har planer om å fortsette å distribuere dit hvor vi ser behovet er størst. Men dette angrepet har gjort hele situasjonen mye mer usikker, og det får konsekvenser for nødhjelpsarbeidet, sier Høybråten.

Høybråten er klar på at de som driver med nødhjelp i kriseområder skal bli beskyttet slik at de kan gjøre sin jobb.

– Igjen er det nødvendig å si at en umiddelbar våpenhvile, som det internasjonale samfunnet, med FN i spissen, står bak, innfris, og at det blir uhindret tilgang til nødhjelp, og at nødhjelpsarbeidere blir beskyttet. Det er hovedbudskapet, avslutter Dagfinn Høybråten.

Skip med nødhjelp snur

Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevder tirsdag at det var et utilsiktet angrep av israelske styrker som drepte helsearbeiderne, ifølge NTB.

– Dette skjedde i krigstid. Vi skal undersøke dette grundig, vi er i kontakt med myndighetene i landene til de drepte, og vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier Netanyahu.

Han beskriver hendelsen som tragisk.

Tirsdag opplyser kypriotiske myndigheter at skip som skulle bringe rundt 240 tonn nødhjelp til Gaza, snur etter angrepet. I alt tre skip seilte fra Kypros lørdag etter å ha fått tillatelse fra Israel til å losse lasten. Kypros har spilt en nøkkelrolle i forsøket på å etablere en maritim hjelpekorridor til Gaza fra havnebyen Larnaka, skriver NTB.

