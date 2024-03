Fire varetektsfengslet i Moskva – en av dem knapt bevisst

Ifølge nyhetsbyråer som var til stede i retten, var en av de fire knapt nok ved bevissthet under rettsmøtet.

Russiske medier har meldt at mennene ble torturert av sikkerhetsstyrkene under avhørene. De identifiseres som Dalerdzjon Mirzojev (32), Saidakrami Ratsjabalizoda (30), Sjamsidin Fariduni (25) og Mukhammadsobir Faizov (19). Alle er fra Tadsjikistan.

Mirzojev, Ratsjabalizoda og Fariduni hadde alle sår og skrammer, blant annet hevelser i ansiktet. Ratsjabalizoda hadde også en stor bandasje rundt øret. Lørdag meldte russiske medier også at en av de mistenkte hadde fått øret skåret av under avhørene, og det sirkulerer et grotesk videoklipp på nett der uniformerte menn forsøker å tvinge mannen til å spise det avkappede øret.

Nyhetsbyrået AP skriver at de ikke har kunnet verifisere at klippet viser det det sies å vise.

I rullestol

Den fjerde mistenkte, Faizov, ble brakt til retten i en rullestol og satt med lukkede øyne under rettsmøtet. Helsepersonell tok hånd om ham mens møtet pågikk. Han hadde på seg sykehusklær, og flere kuttskader var synlig.

Det ble først hevdet i russiske medier at tre eller alle fire av de siktede hadde erkjent skyld i saken, men ifølge rettsdokumentene er det snakk om to, Mirzojev og Ratsjabalizoda. Alle fire er varetektsfengslet fram til 22. mai.

Tilstanden til mennene reiser imidlertid sterk tvil om hvorvidt de har snakket fritt i avhørene. De er siktet etter terrorparagrafer som har livsvarig fengsel som øvre strafferamme.

Så langt har russiske myndigheter sagt at 137 ble drept i angrepet mot konserthallen Crocus i Krasnogorsk fredag. Over 150 er såret.

IS-video

De fire mistenkte angriperne ble pågrepet av russiske myndigheter lørdag, og sju andre er også pågrepet, mistenkt for medvirkning, sa president Vladimir Putin i en tale til nasjonen lørdag kveld.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet, som er det dødeligste på russisk jord på mange år. En ikke navngitt amerikansk tjenestemann har også sagt til AP at amerikansk etterretning har informasjon som viser at IS sto bak angrepet. Flere eksperter som følger IS tett, har også uttalt at det virker troverdig at dette stemmer.

IS-kanaler har offentliggjort en 90 sekunder lang video som de sier viser gjerningsmennene på åstedet.

Putin gir på sin side Ukraina skylden for angrepet. Han hevdet i sin tale at de mistenkte ble pågrepet mens de flyktet til Ukraina. Ukrainske myndigheter avviser påstandene.



