Måtte dementere at kong Charles er død

«Meldinger om kong Charles’ død er FALSKE!», skrev den britiske ambassaden i Moskva på meldingstjenesten X. Teksten sto både på engelsk og russisk.

Den britiske ambassaden i Kyiv rykket ut med en uttalelse med samme budskap, med ordlyden: «Vi ønsker å informere dere om at nyheten om kong Charles' død er falsk». Teksten var på engelsk og ukrainsk.

Den britiske utenrikstjenesten rykket ut med budskapet etter at det mandag ettermiddag dukket opp meldinger på russisk, blant annet via ulike Telegram-kanaler som spesialiserer seg på sensasjonelle nyhetsoppslag, om at kongen var død. Der ble det vist til et skjermbilde av en påstått uttalelse fra Buckingham Palace som bevis.

Men skjermbildet var ikke ekte. Nettutgavene til russiske tabloidaviser hadde da plukket opp nyheten før den var blitt avslørt som falsk.

– Det er nå kjent at skjermbildet var falskt og at kongen lever, skrev kanalen Mash på sitt nettsted etterpå.

