Prinsesse Kate filmet for første gang etter operasjonen

42 år gamle prinsesse Kate var innlagt på sykehus i to uker i januar etter det kontoret hennes omtalte som en vellykket og planlagt mageoperasjon. Det vites ennå ikke hva hun ble operert for, annet enn at det ikke skal ha dreid seg om kreft.

Mandag publiserte tabloidavisen The Sun et videoopptak som viser prinsessen. Hun fremstår i fin og sunn form på det som skal være det første opptaket gjort av henne etter operasjonen.

Ifølge avisen ble videoen tatt opp lørdag. På opptaket kan man se prinsessen smile mens hun spaserer med handleposer sammen med kronprins William ved en butikk i Windsor, nær parets rojale bolig.

Parets Kensington Palace-kontor har ingen kommentarer til videoen. Prinsessens talsperson har sagt at prinsessen er i bedring, men at hun ikke ventes å gjenoppta de offisielle pliktene før etter påske.

Opptaket er publisert etter at prinsesse Kate tidligere denne måneden sendte ut sin første offisielle uttalelse der hun takket folket for all støtte. Et bilde fulgte uttalelsen.

Men dagen etter beklaget hun for forvirring som oppsto i forbindelse med uttalelsen. Bildet var tatt av kronprins William og oppfylte ikke de redaksjonelle kravene til flere medier. Det viste seg at bildet var blitt redigert før prinsessens kontor hadde sendt det ut til pressen. Prinsessen selv beklaget og sa at det var hun selv som hadde prøvd å redigere bildet.

