Konspi-Kate: Hva har egentlig skjedd med prinsessen?

Hun er det kanskje aller mest populære medlemmet av den britiske kongefamilien. Og nå har det offentlige fraværet av prinsesse Catherine av Wales i løpet av få uker gått fra å være noe som kun opptar rojalister til å bli en internasjonal snakkis.

Kate-spiracy

Kate Middleton gjorde sin siste offentlige opptreden 1. juledag i fjor, før hun forsvant fra offentligheten på grunn av en planlagt mageoperasjon i januar. Hun ble utskrevet etter to uker. Kensington Palace har ikke opplyst hva hun ble operert for, bortsett fra å uttale at det ikke dreide seg om kreft. Siden den gang har alle mulige konspirasjonsteorier om hvor prinsessen av Wales befinner seg – og minst ett manipulert bilde – blitt hvisket i de britiske tabloidene og skrevet på TikTok.

Britain Royals Christmas Hun er unektelig den mest populære personen i den britiske kongefamilien: prinsesse Kate, her etter å ha deltatt på juledagsgudstjenesten i St Mary Magdalene Church i Sandringham i Norfolk, England, mandag 25. desember 2023. (Kin Cheung/AP)

Selv om Kensington Palace har uttalt at mageoperasjonen i januar var planlagt og at hun ville være borte fra offentligheten til og med mars, har flere uvanlige detaljer – som kornete bilder, et retusjert familiebilde, vag medisinsk informasjon, uregelmessige oppdateringer fra den britiske kongefamilien – gitt næring til en rekke spinnville konspirasjonsteorier og fått folk til å spørre: Hvor er Kate? Hvorfor forsvant hun egentlig? Kan det være fordi prins William hadde en affære? Eller, kan det være noe enda verre som har skjedd, og som slottet skjuler for folket?

Deltakelse i bursdag

I starten av mars ble det opplyst at prinsesse Kate skal være til stede under kong Charles’ bursdagsfeiring den 8. juni. Det vil blir hennes første offisielle oppdrag etter mageoperasjonen i januar, opplyste det britiske forsvarsdepartementet. Ifølge NTB la det britiske forsvaret ut opplysninger om oppdraget på sitt nettsted om at prinsesse Kate skal være med på å inspisere soldater som skal være til stede under bursdagsparaden.

Britain Royals Storbritannias prins William, til venstre, kjører bort fra London Clinic i London sentrum, der Kate, prinsessen av Wales, er på bedringens vei etter å ha gjennomgått en vellykket mageoperasjon, torsdag 18. januar 2024. (Kin Cheung/AP)

Ikke lenge etter ble opplysningene om oppdraget fjernet fra den britiske hærens nettsted. Det viste seg at myndighetene trolig hadde begått en tabbe ved å publisere Kates oppdrag. Det er nemlig vanlig at det er Kensington Palace alene som skal bekrefte detaljer knyttet til prinsessens offisielle oppdrag. I dette tilfellet hadde ikke hæren bedt om tillatelse fra kongehuset før opplysningene ble publisert, påpekte BBC, som også viste til at kongeliges deltakelser pleier å bli kunngjort først nærmere tidspunktene for når arrangementene skal holdes.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Retusjert bilde

10. mas publiserte prinsessen et bilde på sin og Williams instagramkonto. Bildet, som ble tatt i anledning morsdagen viser prinsessen sammen med barna hennes. Ifølge Kensington Palace ble det tatt av prins William. Bildet er det første offentlige fotografiet av prinsessen etter at hun ble operert i januar. Men, bildet har tydelige spor av amatørmessig retusjering, blant annet av ermet på Kates datters genser og på glidelåsen i Kates jakke. Den amatørmessige måten bildet var blitt retusjert satt fyr på ryktene om hva som egentlig har skjedd med prinsessen, og hun måtte til slutt gå ut å beklage.

Britain Royals En montasje av britiske aviser med bildet av Kate, prinsesse av Wales og hennes barn. som ble publisert mandag 11. mars 2024. (Alastair Grant/AP)

– Som mange amatørfotografer eksperimenterer jeg av og til med redigering. Jeg vil uttrykke mine unnskyldninger for enhver forvirring familiebildet som vi delte i går, har forårsaket, het det ifølge NTB i en uttalelse fra prinsesse Kate.

Bildet ble raskt trukket av flere nyhetsbyråer etter å ha funnet ut at det kunne være retusjert. Reuters’ bilderedaktør sier at deler av ermet på Kates datters genser ikke ser ut til å legge seg på en naturlig måte. NTB er blant mediene som har brukt bildet.

– Etter en rask gransking av bildene fra Kensington Palace kan jeg konkludere med at bildet er manipulert. Ermet til prinsessen har tydelig tegn på at bildet er retusjert, og det er ikke gjort en særlig god jobb ned å skjule dette. Det kan også være flere ting i bildet som er manipulert, uttalte NTBs fotovaktsjef Martin Solhaug Standal.

Utroskapsrykter

Tabloidavisen The Sun har flere ganger skrevet om hvordan Kate av ukjente årsaker har blitt uvenner med en av sine nærmeste venninner, Rose Hanbury. Avisen Daily Mail har senere avkreftet uvennskapet, og kalt ryktene for storm i en tekopp. Men, til tross for at også kong Charles inviterte både Rose Hanbury og hennes familie til kroningen for å vise at alle var gode venner hefter ryktene, både om utroskap og det at prinsen skal ha fått barn med en annen kvinne fortsatt ved, ifølge nettstedet The Cut.

Ikke minst har den amerikanske komikeren Stephen Colbert satt fyr på de gamle ryktene igjen, skriver Business Insider – og det samme gjør TV-journalisten Piers Morgan.

– Når Stephen Colbert nå sprer utroskapsryktene, vet du at det ikke står bra til mellom William og Kate”, skrev en X-bruker og en annen fulgte opp:

– Katta er ute av sekken, skrev en annen, og Colberts monolog som er blitt delt over 1,1 tusen ganger.

Apple TV +"s Primetime Emmy Party - Arrivals Stephen Colbert satt fyr i utroskapsryktene på ny da han vitset om William og Kate på The Late Show. (DAVID LIVINGSTON/AFP)

Ifølge avisen The Mirror avslørte Morgan nylig i sitt eget TV-program Piers Morgan Uncensored at han har blitt fortalt en del sjokkerende ting om forholdet mellom Kate og William – og understreket at han ikke vet om det er sant eller ikke, men at det han har hørt er urovekkende dersom det er sant. Morgan sa seg også oppsiktsvekkende nok enig i en påstand fra prins Harry og Meghan Markle om dramaet, et par han tidligere ikke har gjort annet enn å kritisere.

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Fiksjon og virkelighet

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor folk er så opptatt av akkurat dette dramaet. Kongestoff, alt om hvem som gjør hva, hvem som er utenfor og hvem som har de mest saftige hemmelighetene, har alltid vært god butikk for sladreblader og tabloidaviser.

– Kongelig lever uoppnåelige liv som vanlige folk ikke kan relatere seg til, og likevel har jeg fulgt med på dem hele livet, uttalte Susan Graves nylig til CNN. 40-åringen flyttet til USA for nesten 20 år siden fra Birmingham i Storbritannia og følger med på kongelige nyheter på nettsteder som Reddit, der subredditen r/RoyalsGossip har mer enn 44 000 abonnenter.

– Jeg er gammel nok til å huske da prinsesse Diana døde, og all skandalen og tristheten som skjedde etterpå. Og nå, med alt som skjer med prins Harry og kona hans, og det som skjer med prins Andrew, og kongen som er syk er det alltid noe å spekulere i, sier hun.

Britain Royals Fra venstre Storbritannias Kate, prinsesse av Wales, prinsesse Charlotte, prins George, William, prinsen av Wales, prins Louis og Mia Tindall ankommer juledagsgudstjenesten i St Mary Magdalene Church i Sandringham i Norfolk, England, mandag 25. desember 2023. Prinsessen av Wales er innlagt på sykehus for en planlagt mageoperasjon og vil bli værende på The London Clinic i opptil to uker, opplyste Kensington Palace onsdag 17. januar 2024. (Kin Cheung/AP)

Carly Wainsworth, en 28 år gammel amerikaner som også følger kongelig sladder på Reddit og andre steder, sier til CNN at det hele føles som å løse et mysterium.

– Det føles som fiksjon, men det er det ikke. Det er akkurat ekte nok til å være ekte, hvis det gir mening. Når man så legger til ting som et photoshoppet bilde, kan man ikke annet enn å bli nysgjerrig på hva som foregår, sier hun og legger til at til og med venner som vanligvis ikke bryr seg om kongefamilien i det hele tatt, er engasjert i dramaet med prinsessen.

– Alle elsker mysterier. Mange av disse menneskene synes det er morsomt å lete etter ledetråder og gjette hva som skjer bak kulissene. Det er det samme som folk gjør når de sladrer om folk de faktisk kjenner, sier hun til CNN.

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse

The Crown

Både Graves og Wainsworth sier at serier som «The Crown» og kontroversene rundt ulike medlemmer av kongefamilien – fra mediebehandlingen av prins Harry og Meghan, hertuginne av Sussex, og etterdønningene av Harrys memoarer «Spare», til mer alvorlige temaer som anklagene rundt kong Charles’ bror prins Andrew og den vedvarende interessen for prinsesse Dianas liv og død – har påvirket folks syn på monarkiet.

– Jeg vet ikke om det er fordi jeg er amerikaner, men jeg antar alltid at folk som er i en slik posisjon skjuler noe, sier Wainsworth.

Les også: Snart vil tusenvis av fattige nordmenn miste bostøtten og ekstra strømstøtte

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfiksert sexkultur»





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen