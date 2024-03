Biden og Trump har sikret seg presidentkandidaturene

På X skriver Decision Desk at Trump har vunnet nominasjonsvalget i Washington, og at han dermed har nok delegater til å sikre seg det republikanske kandidaturet.

Etter at tidligere FN-ambassadør Nikki Haley trakk seg fra det republikanske nominasjonsvalget har det vært klart at Trump ville bli partiets presidentkandidat, men han hadde ikke sikret seg nok delegater til å få flertall da partiet velger sin kandidat på landsmøtet i juli.

Det ble klart tidligere tirsdag at også president Joe Biden har sikret seg det nødvendige antallet delegater. Han har knapt hatt utfordrere på demokratisk side.

I en uttalelse tirsdag gikk han hardt ut mot det han kaller Trumps «kampanje med bitterhet, revansj og gjengjeldelse som truer selve ideen om USA».

– Velgere har nå et valg å ta om dette landets framtid. Kommer vi til å stå opp og forsvare demokratiet vårt, eller la andre rive det ned, spurte han retorisk.

Valget blir en omkamp av presidentvalget i 2020. Det er første gang på nesten 70 år at to kandidater møtes i to forskjellige presidentvalg.

Få velgere har uttrykt begeistring for omkampen mellom to kandidater som har liten oppslutning i befolkningen.

