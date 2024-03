50 skadd i «hendelse» på fly til New Zealand

Flyet, en Boeing 787–9 Dreamliner fra LATAM Airlines, var på vei fra Sydney i Australia til Auckland på New Zealand da noe førte til at flyet fikk kraftige, brå bevegelser.

Avisen New Zealand Herald skriver at 50 av dem som var om bord, ble skadd, 13 av dem så alvorlig at de måtte legges inn på sykehus.

Eksakt hva som har skjedd, er foreløpig ikke kjent, men ifølge avisen var tekniske problemer årsaken.

– Flyet landet på Auckland lufthavn etter skjema. Som følge av hendelsen, ble noen av passasjerene og kabinpersonalet skadd. De fikk umiddelbart hjelp og ble enten evakuert eller behandlet av medisinsk personell på flyplassen, sier en talsperson for flyselskapet.

En av passasjerene om bord forteller at hun opplevde et raskt fall fra flyet under flygningen.

– Jeg har tidligere vært flyvertinne, men dette har jeg aldri opplevd før, sier hun.

