Mitt liv med livlegen

Dette er Dagsavisens innfallsspalte. Spor av satire kan forekomme.

Nå som «bring-kongen-hjem-minutt-for-minutt»-historien er over i mediene og han er trygt hjemme i Norge igjen, sitter jeg igjen med en liten refleksjon. Jeg tenker på denne livlegen kong Harald har. Han som slapp alt han hadde i hendene, og bare fløy rett ned til Malaysia på kort varsel for å hjelpe kongen. Jeg mener, tenk å ha sin egen livlege?

Vi andre har jo ikke livleger, men fastleger. Og selv om fastlegen din i teorien skal følge akkurat deg i tykt og tynt gjennom livet, får du ham jo ikke for deg selv. Har du en ekstra populær fastlege, må du gjerne dele ham eller henne med hundrevis, kanskje også tusenvis av andre pasienter. Da sier det seg selv at fastlegene ikke har tid til å slippe alt de har i hendene for å fly ned til Malaysia på kort varsel.

Det er i det hele tatt ikke alltid så lett å få en time hos fastlegen på kort varsel. Først må du kanskje stå litt i telefonkø, så må du overbevise hun på legekontoret at akkurat DU må få en time så fort som mulig, ut ifra det du måtte ha av symptomer. Er du ikke helt på gravens rand (du har kanskje bare litt vondt i det ene øret), så kan det jo fort hende at det ikke er ledig time før etter påske. Slikt slipper du hvis du har en egen livlege.

Jeg vil jo tro at kongens livlege holder til på Slottet et sted, alltid i kongens nærhet, alltid parat til å rykke ut. Kongen kan sikkert også når som helst stikke innom kontoret til livlegen og si: «Du, jeg syns denne føflekken ser litt skummel ut, er den ikke litt rufsete i kantene?» Da kan livlegen straks studere føflekken, og si vennlig: «Du skal bare slappe av, den der ser helt ufarlig ut». Det hele tar kanskje to minutter til sammen. Ingen telefonkø, ingen ventetid.

Kongen slipper også å gjøre som vi andre når vi venter på time hos fastlegen: Google «føflekker» og «kreft» bli vettskremt over alle skumle historier. I stedet kan du få beroligende svar live av en sindig livlege i løpet av minutter.

Min livlege måtte naturligvis holde seg nær meg 24-7, slik at han kan rykke ut ved det minste nys. Problemet er vel at det ofte ikke er plass til livleger i blokkleiligheter fra 50-tallet. Eller, vi har jo gutterommet til husets student. Livlegen kunne nok bodd der når studenten ikke er hjemme på ferie.

Jeg ser kong Haralds livlege sender ut bulletiner til pressen, av typen: «Livlegen bekrefter: – Kongen er i bedring». Slike kunne min livlege også sende ut til arbeidsgiver, venner og familie. Det kunne stått: «Livlegen meddeler at den føflekken pasienten syns «så litt skummel ut», er helt ufarlig. Ellers var hun jo litt «uggen» her om dagen, men nå er humøret i ferd med å stige».

