Derfor har du nettilgang under flyturen

Det har du sikkert, men det er jo ikke noe man nødvendigvis tørr å spørre om. Det viser seg at jo hverdagsligere aktiviteten er, desto vanskeligere blir det å utføre den i luften.

Til CNN sier Al St. Germain, konsulent i luftfartsindustrien som har jobbet for flyselskaper som Delta og United at det er ganske oppsiktsvekkende når man går i dybden på hvordan ting fungerer i et fly i lufta.

Han påpeker på at det å ha komfort mens man reiser, spesielt lange flyturer, er med på avgjøre hvilken flyselskap man velger til slutt. Dermed blir det en viktig faktor for alle flyselskapene også.

Slik fungerer toalettene

Du har kanskje hørt den høye lyden som kommer når du trekker ned en flydo. På grunn av vektbegrensninger er det ikke mulig å skylle flydoen med vann. Den høye lyden er faktiskluft. Og avfallet havner da i en tank som er ofte plassert enten bak eller foran flyet. Når tankene er fulle, blir de tømt av servicebiler på bakken.

Nigel Jones, flyteknisk ekspert ved Kingston University i London, forteller at toalettskålene er teflonbelagte, slik at ingenting setter seg fast, og dermed så fjerner differansetrykket alt veldig raskt.

Jones forteller også at det er ofte doene blir tette.

– Det er bare et lite rør, og folk legger ting som bleier i det – jeg har sett bestikk og brusbokser fordi folk vil se om det går ned eller ikke, sier Jones.

Han forteller at slike eksperimenter tar flere dager å fikse, og om flere av toalettene blir tette blir flyet satt på bakken.

Les også: Enkle skattegrep kan være forskjellen på en felle og en gullgruve

Hvordan fungerer egentlig ting i et fly? (NTB Tema)

Internettilgang på flyet

Å kunne surfe på nettet kan gjøre en lang flyreise litt mer overkommelig.

Dette løser flyselskapene med å ha en antenne som sitter på toppen av flyet. De peker mot satellitter i det som kalles den geostasjonære buen. Det forteller Don Buchman, daglig leder og visepresident i Viasat.

Flyene som er utstyrt for med Viasat-wifi mottar data fra satellitter som befinner seg 36 000 kilometer over jorden, langs ekvator. Høyden gjør at hver satellitt kan «se» omtrent en tredjedel av jorden, noe som betyr at du teknisk sett kan fly jorden rundt ved å koble deg til bare tre satellitter.

– Det er nesten alltid umerkelig når antennen kobles fra én satellitt og en annen, sier Buchman.

En annen ting som er viktig er å sette mobilen i flymodus, sier Luftfartstilsynet. De fleste tror at dette er fordi signaler fra mobilen kan forstyrre elektronisk utstyr på flyet, men dette er ikke tilfellet.

– Mange piloter opplever at mobilstøy slår inn på hodetelefonene og forstyrrer kommunikasjonen med flytårnet, sa flyoperativ inspektør Ståle Rosland i Luftfartstilsynet til NRK.

Du blir ikke syk av aircondition

Og trodde du at aircondition på flyet kan gjøre deg syk? Det er heller ikke riktig.

Aircondition på fly har fått et dårlig rykte, men det er helt ubegrunnet, sier lege Mark Gendreau ved Lahey Medical Center, ekspert på luftbårne sykdommer til Travel+Leasure.

Luftens jobb er å beskytte deg, forteller legen. Luften ventileres og filtreres slik at nesten 99 prosent av alt støv og mikrober forsvinner.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Varm mat på fly

Nigel Jones, som er flyteknisk ekspert ved Kingston University i London forteller at mat som skal serveres på et fly er en kompleks prosess med strenge hygieneregler.

Maten blir lagd av cateringselskapet. Noe av maten er frossen, og personellet på flyet må derfor varme den opp før det serveres til passasjerene.

– De fleste flyovner kan enten bruke konveksjon eller damp for å varme opp, og kan inneholde så mye som 40 eller 50 måltider om gangen. På et stort fly kan du ha kanskje 10 eller 12 ovner, forteller Jones.

Når flyet skal ta av må ovnene var avslått fordi flyet trenger all den kraften det kan få fra motorene. Ovnene blir slått på når flyet først er i luften. Men kjøle- og fryseapparater slås aldri av, forteller han videre.

Les også: Mann spøkte om bombe på fly – hentet av politiet

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen