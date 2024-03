Irlands statsminister erkjenner nederlag i folkeavstemning om kvinnens rolle i hjemmet

Landet avholdt avstemningen på kvinnedagen fredag. Befolkningen stemte ned et forslag om at «ekteskap og andre varige forhold», og ikke bare ekteskap, er grunnlaget for familien. En henvisning om at kvinnens rolle er i hjemmet, blir også stående i grunnloven, ifølge landets statsminister Leo Varadkar.

Alle store partier i landet støttet endringene. Opptellingen pågår fortsatt, men Varadkar har allerede erkjent at de har tapt med stor margin. Han omtaler det som to harde slag for ham og regjeringen.

Varadkar hadde med vilje valgt å avholde avstemningen på fredag for å bruke kvinnedagen som en mulighet til å fjerne «svært gammeldags og sexistisk språkbruk om kvinner».

Irland fikk sin egen grunnlov i 1937, og det var formuleringer i artikkel 41 som ble stemt over.

De siste tiårene har landets lovgivning blitt stadig mer liberal. I 1995 holdt landet en folkeavstemning hvor skilsmisse ble tillatt, i 2015 åpnet landet for likekjønnet ekteskap, og i 2018 skrinla de et forbud mot abort.

