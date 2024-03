Putins mektige rådgiver fnyser av Vestens «urealistiske planer»

Patrusjev uttaler seg i kjølvannet av et utspill fra den franske presidenten Emmanuel Macron, som ikke har utelukket å sende Nato-bakkestyrker til Ukraina. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har i etterkant avvist muligheten for dette, men Russland og Kreml har steilet av utspillet.

Nå har også Patrusjev delt sin mening.

– I forbindelse med Ukrainas mislykkede motoffensiv og Russlands suksess, sa Frankrikes president Macron at han ikke ville utelukke å sende Nato-styrker til Ukraina. Han sa at Russland vil gjøre alt for å hindre en russisk seier i Ukraina, sier Patrusjev, ifølge til det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Ingen anger fra Macron

Emmanuel Macron står på sin side fast ved uttalelsene han kom med om muligheten for Nato-styrker i Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Det er på tide at Ukrainas allierte «stepper opp». Et øyeblikk er på vei i Europa, og i det øyeblikket vil det ikke være passende å være feige. Noen krefter truer mer og mer, så vi må vise motet som kreves, sier den franske presidenten.

Frankrikes president Emmanuel Macron mener det er på tide at Europa viser mot. (GONZALO FUENTES/AFP)

Patrusjev mener Vesten forsøker å påføre Russland et strategisk tap i Ukraina, men kaller planene urealistiske.

– Men ved å forsyne Ukraina militært i stor skala, deltar faktisk Vesten i denne væpnede konflikten, legger han til.

«Djevelen på Putins skulder»

Dagsavisen har tidligere omtalt at Patrusjev er en mektig skikkelse i Kreml. Forfatter John Færseth har omtalt ham som «presidenthviskeren», mens Russland-eksperten Mark Galeotti har kalt ham «djevelen på Putins skulder».

Nikolaj Patrusjev avbildet med Russlands president Vladimir Putin. (Sergei Karpukhin/Ap)

«Under Patrusjev er Russlands nasjonale sikkerhetsråd blitt en av de mektigste institusjonene i Putins Kreml. Patrusjev bøyer seg ikke for noen andre enn Putin», hevder Galeotti. Han legger til at Patrusjev har en sterk innflytelse over Putin gjennom informasjonen han forsyner presidenten med.

– I Vladimir Putins indre krets kan vi først og fremst trekke fram lederen for det russiske sikkerhetsrådet, Nikolaj Patrusjev. Han er en ganske skremmende type, og trolig mer fanatisk enn Putin selv, sa Færseth til Dagsavisen i høst.

72 år gamle Patrusjev er del av den lille kretsen som Vladimir Putin (71) rådførte seg med både før han besluttet å ta Krim i 2014 og før invasjonen av Ukraina i 2022, forklarte Færseth. Patrusjev og Putin ble først kjent på 1970-tallet, da de jobbet sammen i etterretningstjenesten KGB i St. Petersburg.

Forfatter og medieviter John Færseth følger russisk politikk og krigen i Ukraina tett. (Jørn H. Skjærpe)

---

Fakta om krigen i Ukraina

Russland invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Fakta: NTB)

---

