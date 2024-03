USA: Holdt over 100 våpensalg til Israel under radaren

Store våpensalg skal ifølge amerikansk lov godkjennes av Kongressen. Likevel har USA sendt av gårde mer enn 100 våpenleveranser til Israel uten kongressbehandling. Alle leveransene har nemlig vært holdt under dollargrensa som utløser kongressbehandling. Dette melder Washington Post.

Avisa kan fortelle at kongressen i stedet for vanlig behandling har fått vite om leveransene i en hemmeligstemplet orientering, hvor også det konkrete innholdet i leveransene er hemmelig.

Grensene i loven «The Arms Export Control Act» er på 25 millioner dollar og 100 millioner dollar, for forskjellige grupper av militært utstyr. Det tilsvarer 262,3 og 1049 millioner norske kroner. Avisa The Guardian beskriver det som at USA bruker et smutthull for å holde våpensalgene under radaren.

Ifølge Washington Post er bare to våpenleveranser fra USA til Israel tidligere vært offentliggjort: Én på 106 millioner dollar, og én på 147,5 millioner.

Fordi hundretalls leveranser ikke har blitt gjort kjent, har de heller ikke kunnet utløse noen offentlig debatt.

– Dette ser ikke ut som bare et forsøk på å omgå teknikaliteter i våpeneksportlovgivningen. Det er en ekstremt foruroligende måte å unngå åpenhet og ansvarlighet om en høyprofilert sak.

Det sier Ari Tolani i tenketanken Centre for International Policy til The Guardian.

– Har fulgt prosedyrene

Joe Bidens regjering mener derimot de har gjort som de skal:

– Administrasjonen har fulgt prosedyrene kongressen har spesifisert for å holde sine medlemmer godt informert, og orienterer jevnlig kongressens medlemmer selv når loven ikke pålegger oss det, sier Matt Miller, talsmann for USAs utenriksdepartement til Washington Post.

I løpet av de 152 dagene siden 7. oktober har israelske angrep krevd over 30.000 palestinska liv på Gazastripen. 24 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av spill og over 70.000 boliger er helt ødelagt i angrep. Hver fjerde innbygger i Gaza står på randen av hungersnød. Dette ifølge NTB.

