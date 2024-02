New Zealand snur om sigarettforbud

Det opplyser regjeringen i en pressemelding torsdag.

Loven omfattet også en reduksjon av nikotininnholdet i sigaretter i tillegg til et mindre antall steder som selger tobakk.

Landets helseminister Casey Costello sier at et forbud ikke er veien å gå for å bli et røykfritt land. Andre tiltak for å få folk til å slutte å røyke er mer effektivt enn å gjøre det ulovlig, mener hun.

– New Zealand har de siste årene opplevd en av de kraftigste nedgangene i røyking i verden, og vi ønsker å bygge videre på de praktiske tiltakene og metodene som har fungert hittil, sier hun.

