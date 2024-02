CBS: Trump anker utestengelse fra valglistene i Illinois

Dommer Tracie Porter i Cook County ga tidligere denne uka delstatens valgkommisjon beskjed om å stryke Trumps navn fra kandidatlisten. Men dommeren satte sin egen kjennelse på vent fram til fredag i påvente av en anke.

I forrige måned stemte en enstemmig valgkommisjon for å avvise et forsøk på å fjerne Trump fra stemmeseddelen med henvisning til et grunnlovstillegg som utestenger kandidater som har deltatt i oppvigleri fra å søke offentlige verv. Porter mener kommisjonens vedtak «åpenbart er feil».

Ifølge Porters kjennelse må Trump utestenges både fra Republikanernes nominasjonsvalg i Illinois 19. mars og presidentvalget 5. november.

