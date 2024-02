ABBA-Björns selskap kjøper Cyndi Laupers låtkatalog

Pophouse innleder samtidig et samarbeid med «Girls Just Want to Have Fun»-artisten. På planene står blant annet en TV-serie og et teaterprosjekt.

Selvskapet er grunnlagt av ABBA-medlemmet Björn Ulvaeus, som i dag er deleier, og står også bak både «ABBA Voyage» i London og et digitalt Kiss-show.

Cyndi Lauper beskrives som «en drømmepartner» for Pophouse av direktør Per Sundin, som sier hun deler Pophouse sitt ønske om å «drive kreativiteten forbi konvensjonelle grenser».

– Vi har allerede tidligere planer om en TV-serie som involverer fans, en festival, og et teaterprosjekt som dreier seg om Cyndis oppvekst – et prosjekt som hun føler sterkt for, og der vi utforsker ulike tekniske muligheter for å skape en unik opplevelse, skriver han til TT.

Sundin opplyser at det ikke bare er Laupers musikk, men også hennes kunst og aktivisme som interesserer Pophouse.

