Hundretusener bes evakuere på grunn av skogbrannfare i Australia

Det er sent ut varsel om ekstrem skogbrannfare for store deler av delstaten Victoria, som står overfor de verste forholdene på fire år. I Mildura, en by med 56.000 innbyggere rundt 50 mil nordvest for Melbourne, kan temperaturen komme opp i 45 grader, advarer landets værvarslingstjeneste.

Dette blir en veldig krevende dag for brannmannskapene. I dag er en av de dagene der lokalsamfunn kan bli nødt til å handle umiddelbart på svært kort varsel, sier delstatens brannsjef Jason Heffernan til kringkasteren ABC.

Flere hundre brannfolk kjemper mot flammene i en stor skogbrann i Ballarat, snaut ti mil vest for storbyen Melbourne. Så langt er seks boliger ødelagt i brannen, som startet torsdag.

Hetebølgen er ventet å feie inn over det australske innlandet og bevege seg over Victoria før den når New South Wales torsdag. Det er totalforbud mot bruk av åpen ild i en rekke byer, inkludert Melbourne.

Lyn kan utløse nye skogbranner, og fra onsdag ettermiddag er det varslet kraftig vind, som kan spre brannen ved Ballarat, forteller Heffernan.

