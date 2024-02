Vestlige land forsikrer: Ingen planer om å sende styrker til Ukraina

Også en rekke europeiske land rykket tirsdag ut og avviste at det er aktuelt å sende vestlige styrker til det krigsherjede landet.

Årsaken var at Frankrikes president Emmanuel Macron dagen før ikke ville utelukke denne muligheten.

– Det er ingen enighet på dette stadiet om å sende bakkestyrker. Men ingenting bør utelukkes. Vi vil gjøre det som trengs for at Russland ikke skal vinne, sa Macron på et toppmøte i Paris.

Uttalelsen sendte sjokkbølger gjennom Europa, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

– Enige fra starten

En av deltakerne på toppmøtet i Paris var Tysklands statsminister Olaf Scholz. Han avviser muligheten for å sende vestlige styrker til Ukraina.

Scholz viser til at «det vi ble enige om helt fra starten», også «gjelder i framtida».

– Nemlig at det ikke skal være soldater på ukrainsk jord som er sendt dit fra europeiske land eller Nato-land.

Også landet som snart kan bli Natos ferskeste medlem – Sverige, heller kaldt vann i blodet på dem som måtte ønske vestlige forsterkninger i Ukraina. Dette ligger overhodet ikke i kortene i øyeblikket, sier statsminister Ulf Kristersson.

Les også: Tysk general advarer Putin: – Vil bli slått av Nato

Mindre kategorisk

En ikke navngitt kilde i Det hvite hus sier USA ikke har noen planer om å sende styrker til Ukraina. Og det har heller ikke forsvarsalliansen Nato.

– Det er ingen planer om å sende Nato-soldater til Ukraina, sier Jens Stoltenberg.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak uttaler seg litt mindre kategorisk.

– Vi har ingen planer om å foreta en storskala utstasjonering, sier han.

Sunak påpeker at Storbritannia allerede i dag har et lite antall personell i Ukraina som støtter ukrainske styrker. Dette dreier seg ifølge Sunak blant annet om medisinsk opplæring.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Kritikk på hjemmebane

Regjeringen i Spania gjør det klart at de ikke er tilhengere av å utstasjonere europeiske styrker i Ukraina.

Både Italia, Polen og Tsjekkia sier de ikke har noen planer om å sende egne styrker til det krigsherjede landet.

I Frankrike får Macron kritikk fra politiske motstandere både på ytre høyre og ytre venstre fløy. Sterkt venstreorienterte Jean-Luc Mélenchon kaller presidentens uttalelser for uansvarlig eskalering mellom to atommakter.

Russland er landet i verden med flest atomvåpen, og Frankrike er ett av to land i Vest-Europa som også har kjernefysiske våpen.

Les også: – Hvis det er noen putinister som blir sure på meg, så lever jeg godt med det (+)

Åpner for minerydding

Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands regjering, hevder vestlige soldater i Ukraina vil gjøre direkte konflikt mellom Russland og Nato uunngåelig.

– Disse landene må spørre seg om dette tjener deres eller deres borgeres interesse, sa Peskov tirsdag.

Frankrikes utenriksminister Stéphane Séjourné mener imidlertid at det er mulig å sende soldater til Ukraina uten å bli direkte involvert i krigen.

Som eksempler nevner Sejourne at vestlige soldater kan delta i minerydding, våpenproduksjon og cyber-relaterte operasjoner.

Også nyhetsbyrået AFP skriver at det er denne typen bidrag Macron ser for seg – ikke stridende styrker ved fronten.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Les portrett med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)