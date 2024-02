Fire bekreftet døde og 14 skadd i brann i to boligblokker i Valencia

Flesteparten av de skadde har pådratt seg bruddskader, forbrenninger og pustet inn røyk. Seks av de skadde er brannfolk.

Natt til fredag hadde fortsatt 19 andre status som savnet.

Brannen spredte seg raskt over hele fasaden og til et ti etasjer høyt nabobygg som henger sammen med blokken der brannen startet, skriver lokalavisen Valencia Plaza. Ifølge spanske medier er det til sammen 220 leiligheter i de to bygningene, hvorav 138 i høyblokken, som ble oppført i 2008.

Rundt seks timer etter at brannen startet, holdt brannmannskapene fortsatt på med å kjøle ned utsiden av bygningen før de ville forsøke å gå inn.

Folk på balkonger

Bilder fra stedet viste torsdag kveld at blokkenes fasader var overtent, og store mengder røyk veltet opp etter at brannen spredte seg fra en av de nederste etasjene i høyblokken. Nødetatene skriver på X/Twitter at brannen ser ut til å ha startet i fjerde etasje.

Bygningene ligger i bydelen Campanar, og nødetatene var til stede med store mannskaper. De første meldingen om brannen kom litt etter klokken 17.30.

Avisen El Pais skriver at brannen hadde spredd seg til hele høyblokken før det hadde gått en halvtime. Flere av beboerne søkte tilflukt på balkonger. Brannmannskaper brukte en kran for å hente ned to beboere fra en av balkongene. Noen beboere flytter seg også mellom leilighetene for å forsøke å komme unna brannen.

– Du kan høre smell og skrik, sa en nabo på stedet.

Spredte seg raskt

16-åringene Carlos og Dani befant seg i en park ved siden av da brannen startet. De sier til El Pais at de ble overrasket over hvor raskt brannen spredde seg oppover bygningen.

– Den gikk langs aluminiumsplatene på fasaden eller bak dem – hele tiden oppover, sier Carlos.

Beboeren Vicente sa til kringkasteren RTVE at han kom seg ut i det han sto og gikk i.

– Jeg la på sprang, og da jeg kom ut, så jeg at alt sto i brann. De sier det er fare for kollaps. Vi forstår ikke hvordan dette kunne skjedd, sa han.

450 beboere

En kvinne som jobber med å administrere bygningen og som selv bor i tolvte etasje, sier det er rundt 450 beboere i bygningen der brannen startet, men at tallet kan variere fordi det er hyppige inn- og utflyttinger.

Hvor mange mennesker som befant seg i bygningene da brannen startet, er ikke kjent. Men flere skal ha klart å ta seg ut av bygningen. En av beboerne, José Carlos, sier til kringkasteren RTVE at han hørte flere naboer som sprang nedover i trappehuset.

Soldater ble sendt til området, og det ble satt opp et feltsykehus i nærheten for å ta seg av skadde.

Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er «sjokkert over den grusomme brannen» og legger til at han har tilbud all mulig hjelp.

Bygningsmateriale

Det var kraftig vind i området på tidspunktet da brannen startet.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Men bygningsingeniør David Higuera sier til El Pais at alt tyder på at det er bygningsmaterialer i fasaden som er årsaken til at brannen har spredd seg så raskt.

– Dette er aluminiumsplater med et svært brennbart syntetisk isolasjonsmateriale. Disse skummaterialene har veldig gode egenskaper mot varme og kulde, men er veldig brennbare, sier Higuera.

Ingeniør Esther Puchades, som har inspisert bygningen, bekrefter overfor avisen Levante-EVM at bygget er dekket av aluminiumsplater som er plassert 10 centimeter utenpå fasaden og at dette mellomrommet er fylt av svært brennbart polyuretan.

