FBI-informant tiltalt for å lyve om Joe og Hunter Bidens bånd til ukrainsk energiselskap

En føderal storjury har tiltalt den tidligere FBI-informanten Alexander Smirnov for uriktig forklaring og for å ha skapt et «falsk og uekte» inntrykk i forbindelse med en FBI-etterforskning, opplyser spesialetterforsker David Weiss.

Burisma og Hunter Bidens rolle i selskapet har vært gjenstand for mye oppmerksomhet etter påstander uten bevis fra ekspresident Donald Trump og andre om at Joe Biden hjalp sønnen med forretningene i Ukraina da han var visepresident.

Biden og Det hvite hus har avvist alle påstandene. Om Smirnov blir dømt, risikerer han opptil 25 år i fengsel.

Satt i styret

I tiltalen heter det at Smirnov i 2020 løy da han fortalte om to møter i 2015 eller 2016 der ledere tilknyttet med Burisma fortalte ham at de hadde hyret Hunter Biden for å «beskytte oss, gjennom sin far, fra alle slags problemer».

Smirnov anklages også for å ha løyet om at Burisma-ledere hadde betalt 5 millioner dollar hver til Joe Biden og Hunter Biden da førstnevnte var visepresident, slik at sønnen kunne «håndtere alle disse sakene gjennom faren sin», med henvisning til en etterforskning av energiselskapet som ble ført av Ukrainas daværende riksadvokat.

Videre heter det at Smirnov kom med bestikkelsesanklagene etter å ha gitt uttrykk for at han er politisk motstander av Biden, og at kontakten han hadde med Burisma, var av vanlig art og skjedde i 2017.

Hunter Biden satt i styret i Burisma fra 2014 og fram til 2019, i noen av disse årene var Joe Biden visepresident under president Barack Obama.

Flere riksrettssaker

Det republikanske flertallet i Kongressen vedtok i desember å formelt innlede riksrettssak mot Joe Biden basert på anklagene om at sønnen skal ha tjent penger i utlandet på grunn av farens posisjon som visepresident.

– I månedsvis har vi advart om at Republikanerne har bygget sine konspirasjonsteorier om Hunter og hans familie på løgner fortalt av mennesker med politisk agenda, ikke på fakta, sier Hunter Bidens advokat Abbe Lowell i en uttalelse.

– Vi hadde rett, og luften har gått ut av ballongen deres, heter det videre.

Burisma var også sentralt i riksrettssaken mot Trump i 2019, da han ble anklaget for å ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske Biden-familien og hjelpe ham å vinne gjenvalg. Det republikanske flertallet i Senatet frikjente ham.

