Topp-republikaneren tordner om Ukraina-kaos: – Hvert eneste argument er feil

– Argumentene mot Ukraina-støttepakken er feil. Hvert eneste ett av dem. Motstanden mot den er etter mitt syn en politisk reaksjon. Den er drevet av det som sannsynligvis blir (den republikanske) presidentkandidaten (Donald Trump, red.anm.), sier McConnell i et ferskt intervju med CNNs Manu Raju.

81-åringen McConnell, som har hatt en sentral rolle i forhandlingene om Senatets forslag til en Ukraina-støttepakke, er Republikanernes leder i nettopp Senatet i USA.

Etter månedsvis av forhandlinger vedtok Senatet tirsdag en pakke på 95 milliarder dollar uten grensetiltak, etter at Republikanerne blokkerte en versjon av pakken som inneholdt dette. Blokkeringen skjedde på oppfordring fra ekspresident Donald Trump, som ser ut til å bli sittende president Joe Bidens utfordrer i valget 5. november. Trump har stor påvirkning på Republikanernes politikere i Kongressen.

Ekspresident Donald Trump har stukket kjepper i hjulene for en støttepakke til Ukraina. (David Yeazell/AP)

– Jeg tror grensespørsmålet er veldig viktig for Trump. Det faktum at han da kommuniserer til republikanske senatorer at han ikke ønsker å løse grenseproblemet – fordi han vil skylde på Joe Biden (i valgkampen) – er virkelig forkastelig, har den Republikanske senatoren Mitt Romney nylig uttalt.

Trusselen fra Russland

Den nyeste pakken fikk 70 stemmer, 22 av dem fra republikanere, i Senatet, der Demokratene har knapt flertall. Men for å bli lov, må den også bli godkjent i Representantenes hus, der speaker Mike Johnson og Republikanere har knapt flertall og nærmest total kontroll over hvilke saker som blir behandlet. Speakeren ønsker ikke en avstemning rundt pakken fra Senatet.

– Vi kommer ikke til å bli tvunget til å handle av Senatet, sa republikanske Johnson onsdag. Han gjentok at enhver pakke med internasjonal militær og humanitær støtte også må omfatte tiltak for å bedre sikkerheten på grensa mot Mexico, skriver NTB.

Republikaneren Mike Johnson er speaker i Representantenes hus i USA. (J. Scott Applewhite/AP)

Veteranen Mitch McConnell, som har hatt et iskaldt forhold til Donald Trump etter stormingen av Kongressen i USA 6. januar 2021, er hoderystende til at Republikanerne i Representantenes hus ikke vil behandle den nye pakken.

McConnells far kjempet på bakken for USA i andre verdenskrig, og 81-åringen sier faren alltid advarte ham mot trusselen fra Russland. Denne følelsen har vokst seg sterkere, forklarer senatoren, og har bidratt til at han har lagt mye innsats i arbeidet med støttepakken.

– Det meste av pengene vil bli brukt her i USA. Dessuten har Europa, etter den ferske avgjørelsen fra EU, brukt mer enn oss på Ukraina. Ikke en eneste amerikansk soldat har mistet livet i denne krigen. Jeg kan ikke finne motargumenter som gir mening, sier McConnell.

---

Fakta om Kongressen i USA

Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus.

Senatet har 100 medlemmer, to fra hver delstat uansett størrelse.

En tredel av senatorene velges hvert annet år. Valgperioden for hver senator er seks år.

Representantenes hus har 435 medlemmer som er valgt fra valgkretser i hver stat. Samtlige velges annethvert år.

Antallet valgkretser varierer etter folketallet slik at California, USAs mest folkerike delstat, har 53, mens stater med få innbyggere, som blant annet Alaska og Wyoming, bare har én hver.

Demokratene har for øyeblikket et knapt flertall i Senatet, mens Republikanerne har et knapt flertall i Representantenes hus.

Representantenes hus deler myndigheten til å vedta lover, skatter og bevilgninger med Senatet. Hvert kammer har full adgang til å endre eller forkaste forslag som er vedtatt i det andre. I tilfeller der de gjør ulike vedtak i samme sak, kan de komme til enighet gjennom en særskilt «konferansekomité», der representanter fra begge kamre møter. Representantenes hus har enerett til å ta initiativ til skatte- og avgiftsøkninger, men fordi Senatet har rett til å foreslå tillegg til disse, har regelen uklar betydning i praksis.

Det er Representantenes hus som reiser anklage i riksrettssaker (impeachment) og deretter fører saken for Senatet, som feller dom eller frikjenner.

(Kilde: Ballotpedia/Store norske leksikon)

---

Les også: Trump-rådgiver vil dele Nato inn i et A- og B-lag

«Opprør» hos Republikanerne

Politico skrev nylig om et «åpent opprør» mot Mitch McConnell innad i Det republikanske partiet, i forbindelse med kaoset rundt Ukraina-pakken.

– Republikanerne er blitt et anti-system-parti. Turen er nå kommet til deres egne ledere, sa USA-ekspert og professor Hilmar Mjelde til Dagsavisen om kaoset.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. (Høgskolen på Vestlandet)

Mjelde tror McConnell fortsatt har bred støtte blant partifellene i Senatet. Tidligere president Lyndon Johnson var kjent som «Senatets mester», og McConnell har langt på vei oppnådd samme status, mener Mjelde.

– Men McConnells makt i Senatet er svekket de siste årene, og årsaken er Donald Trump, la professoren til, og sa dessuten at ekspresidenten ønsker å rense Det republikanske partiet for Trump-kritikere.

Les også: Haley tordner etter Trump-utspill: – Ikke vær på lag med en bølle

Les også: Klimatopp John Kerry spøkte med Bidens alder under Oslo-besøk

Les også: Topp-republikaneren under angrep: – Lederkannibalisme

---

Fakta om Mitch McConnell

Mitch McConnell er en amerikansk politiker. Han har vært Det republikanske partiets gruppeleder i Senatet siden 2007. Fra 2021 har han dermed tittelen «mindretallsleder».

McConnell er utdannet jurist fra University of Kentucky. Siden avsluttende eksamen i 1967 har han tilbrakt hele yrkeskarrieren i politikken.

I 1984 ble han valgt til Senatet fra Kentucky og er med sju valgperioder delstatens lengstsittende noensinne.

McConnells styrke regnes å ligge i det politiske arbeidet i Senatet og i partiet snarere enn i det utadvendte arbeidet i mediene, der han fremstår som lite karismatisk.

Kilde: Store norske leksikon

Mitch McConnell. (NATHAN HOWARD/Reuters)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen