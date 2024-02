Demokrat vant suppleringsvalg til Representantenes hus

Dermed mister Republikanerne et sete i Representantenes hus, og partiets flertall blir enda knappere. Samtidig er det en opptur for Demokratene før det som ventes å bli et jevnt valg i høst.

Suozzis motkandidat var republikanske Mazi Pilip, som har erkjent nederlaget. Hun er en etiopisk-født israelsk-amerikaner som er lokal folkevalgt og har tjenestegjort i det israelske militæret.

Da 85 prosent av stemmene var talt opp, ledet Suozzi med drøye 8 prosentpoeng, ifølge New York Times.

Etter valget har Republikanerne flertall 219 mot 213 i Representantenes hus, og det knappe flertallet har allerede skapt hodebry for partiet.

– Folket i Queens og Long Island er luta lei av politisk krangling. De vil at vi skal finne sammen og løse problemer, sa Suozzi i sin seierstale.

Skandaleavgang

Suozzi har tidligere vært innvalgt fra samme valgkrets i tre perioder, før han forsøkte å bli New Yorks guvernør. Suppleringsvalget skjer etter at republikaneren George Santos ble kastet ut av Kongressen i desember.

Santos er anklaget for å ha brukt valgkampmidler til private formål og sendt falske rapporter til den føderale valgkommisjonen, og den føderale påtalemyndigheten i New York har tiltalt ham for korrupsjon.

Den aktuelle valgkretsen gikk til president Joe Biden i presidentvalget i 2020, men ble vunnet av Republikanerne i mellomvalget i 2022.

Mulig pekepinn

Suppleringsvalget har gitt de to partiene en mulighet til å prøvekjøre valgkampbudskapene sine før høstens valg, da både presidentskapet og kontrollen over Kongressen står på spill.

– Dette valget kan være en bjellesau for valg i vippekretser rundt om i landet som kommer til å avgjøre hvem som får kontroll over Kongressen, sier rektor Lawrence Levy ved Hofstra Universitys National Center for Suburban Studies.

Suozzi argumenterte i valgkampen for strengere kontroll ved Mexico-grensa og kritiserte Republikanerne for å ha stanset en avtale om grensesikkerhet i Senatet etter at ekspresident Donald Trump ba dem om det.

Han fokuserte også på abortrettigheter, noe som tidligere har vist seg som en vinnersak for Demokratene, og lovte å jobbe for tverrpolitisk samarbeid i Representantenes hus.

