Kvinnelig gjerningsperson skutt etter skyting i megakirke i Texas – to såret

Kvinnen gikk inn i kirken sammen med gutten og åpnet ild like før klokka 14 lokal tid.

Hun ble skutt og drept av to politibetjenter som ikke var på jobb. Sjef Troy Finner i Houston-politiet sier at femåringen dessverre ble truffet i skuddvekslingen, men kommer ikke med ytterligere detaljer om hvem som skjøt ham. Tilstanden er kritisk for gutten, som er tatt til barnesykehus.

En 57 år gammel mann ble skutt i hofta, men har ikke blitt kritisk skadd. Finner roser de to politibetjentene som skjøt kvinnen.

– Hun hadde et gevær, det kunne vært mye verre, sier han. Kvinnen er ikke identifisert, og noe motiv er ikke kjent.

Lokalbefolkningen ble oppfordret til å unngå området rundt Lakewood-kirken, som ledes av den lokale kjendispastoren Joel Olsteen og hans kone og medpastor Victoria Olsteen.

En megakirke er i USA definert som en menighet med et ukentlig møtebesøk på mer enn 2000 besøkende. Rundt 45.000 personer besøker ukentlig Lakewood-kirken, noe som gjør den til den tredje største megakirken i hele USA.

Joel Olsteen er en av de rikeste og mest populære pastorene i USA, og Olsteen-parets prekener vises i rundt 100 land, ifølge Hartford Institute for Religion Research.

