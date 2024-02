Hamas foreslår våpenhvile og fangeutveksling i tre faser – hver på 45 dager

Nyhetsbyrået Reuters melder onsdag om innholdet i et dokument de har fått tilgang til, samtidig som USAs utenriksminister er i Israel.

Forslaget er lagt fram for diplomater fra Qatar og Egypt som forsøker å megle fram en våpenhvileavtale, ifølge nyhetsbyrået.

I forslaget tar Hamas til orde for at gruppen innleder indirekte samtaler med Israel for å få slutt på krigføringen og gjenoppretter ro. I den første fasen, som skal vare i 45 dager, skal sivile israelske gisler – som kvinner, eldre menn og unge gutter – utveksles med palestinske kvinner og barn som sitter i israelske fengsler, ifølge forslaget.

Hamas krever også at det skal åpnes for nødhjelp, samtidig som israelske soldater trekker seg ut av befolkede områder.

I den andre fasen, også den på 45 dager, er Hamas villig til å sette fri alle mannlige israelske gisler i bytte mot et visst antall palestinske fanger i israelske fengsler. I tillegg skal alle israelske bakkestyrker forlate Gazastripen.

Utveksling av lik

I den tredje 45-dagersfasen tar Hamas til orde for å utveksle levninger av henholdsvis drepte israelere og drepte palestinere.

I slutten av tredje fase krever Hamas at krigen avsluttes fullt og helt.

Forslaget til Hamas er et svar på forslag som ble lagt fram av meglerne i forrige uke, og som støttes av Israel og USA. Her tas det til orde for en våpenhvile i bytte mot at gisler settes fri.

Både Israel og USA oppgir at de har begynt å gjennomgå forslagene fra Hamas.

En høytstående tjenestemann fra Hamas sier til BBC at forslagene innebærer visse endringer når det gjelder gjenoppbyggingen av Gaza, innbyggernes mulighet til å vende hjem, samt behandlingen av sårede, deriblant overføringer av sårede til sykehus i utlandet.

– Generelt positivt

Qatars statsminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al Thani beskriver Hamas' tilbakemelding som generelt positiv.

Hamas skal ha fått forslaget fra meglerne for en uke siden, men kom først med sin tilbakemelding tirsdag som følge av visse uklarheter og tvetydigheter, melder Reuters.

Utenriksminister Antony Blinken har ikke gitt noen signaler om hvordan USA vil reagere. Han skal onsdag møte israelske ledere under det som er hans femte rundreise i regionen siden krigen startet.

President Joe Biden har på sin side antydet at Hamas-kravene er for høye, skriver BBC.

Målet med Blinkens tur er å presse fram en våpenhvile, men Israels statsminister Benjamin Netanyahu fastholder at krigen skal fortsette til Israel har sikret seg full seier og alle gislene er løslatt.

Tirsdag opplyste Israel at 31 av de 136 gislene som fortsatt befinner seg på Gazastripen, antas å være døde.

Fire måneder med krig

Krigen har onsdag vart i nøyaktig fire måneder. Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, der om lag 1140 mennesker ifølge israelske myndigheter ble drept, førte til at Israel erklærte full krig mot Hamas, som har styrt Gazastripen siden 2007.

Over 27.000 palestinere er så langt drept i israelske angrep, ifølge helsemyndighetene i det palestinske området. De aller fleste av områdets 2,2 millioner innbyggere er fordrevet fra sine hjem, de materielle ødeleggelsene er enorme og minst én av fire innbyggere sulter, ifølge FN.

