Støre med Musk-oppgjør: – Vi skal ha ordnede forhold i Norge

Helt siden oktober i fjor har den svenske fagforeningen Fagforbundet IF Metall streiket mot Tesla og verdens rikeste mann, med et enkelt krav: De vil ha tariffavtale.

Så langt har den amerikanske bilprodusenten nektet plent å innfri kravet, og flere nordiske fagforeninger har varslet boikottaksjoner og støtteaksjoner for å hjelpe sine svenske fagforeningskamerater.

I Stortingets spørretime onsdag ble statsminister Jonas Gahr Støre utfordret på om også han vil sende et tydelig signal til Musk om at vi i Norden respekterer ansatte som krever tariffavtale.

– Jeg vet ikke om Musk følger Stortingets spørretime live, men han er kanskje typen til å google seg selv. Derfor vil jeg høre om statsministeren vil sende en tydelig beskjed til Tesla om å følge den norske og nordiske modellen? spurte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Svaret på det er kort. Ja, svarte Støre.

Vil vise Musk hvor skapet skal stå

– Vi vil ha ordnede forhold i Norge. Vi vil at arbeidstakere skal ha ordnede forhold, rett til å organisere seg og rett til tariffavtale. Jeg merker meg at mitt parti på Stortinget har bedt Teslas representanter komme og forklare seg. Dette er jo ikke en sak som gjelder direkte i Norge i dag, men det er et godt uttrykk for nordisk solidaritet, la statsministeren til.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. (Terje Bendiksby/NTB)

Han viste til at regjeringen har levert mye politikk som skal styrke det organiserte arbeidslivet, blant annet ved å øke fagforeningsfradraget.

– Jeg heier både på bedrifter som organiserer seg og arbeidsfolk som organiserer seg. Så har vi utenlandske eierskap i Norge som stort sett forstår dette veldig godt. Som forstår at de får effektive og produktive arbeidsplasser av organisering. Når det ikke gjelder er jeg helt for at vi kaller inn og inviterer og forklarer hvor skapet skal stå, sa Støre fra talerstolen.

– Kan velge selv

Heller ikke i Norge har ikke Tesla-arbeidere tariffavtale, men de har heller ikke en egen Tesla-klubb. Fellesforbundet har opplyst at det finnes fagorganiserte Tesla-arbeidere også i Norge, men disse har hemmelig medlemsskap.

I fjor ba Arbeiderpartiet Tesla Norge om å komme til Stortinget for å forklare om sin holdning til fagorganisering, men dette takket ledelsen i selskapet nei til.

Teslas ansatte i Norge står fritt til å selv velge om vil ønsker å organisere seg eller ikke, har Teslas norgessjef Axel Tangen tidligere uttalt.

– Uansett hva de velger, vil det ikke få konsekvenser for deres arbeidsforhold. I og med at det er frivillig om man vil organisere seg eller ikke, mener vi å oppfylle hovedpunktet i den norske modellen. Tesla har ingen form for global policy mot et organisert arbeidsliv, sa Tangen i et svar til Ap, skrev Dagens Næringsliv i desember.

