Bidens advarsel om «Trump-mareritt»: – Vi er nødt til å vinne

«Dere er grunnen til at vi skal gjøre Donald Trump til en taper igjen», sa Joe Biden under et valgkamp-arrangement i Las Vegas i vippestaten Nevada i helgen, ifølge medier som ABC News og The Hill.

– Vi er nødt til å vinne Representantenes hus, og samtidig beholde Det hvite hus og (flertallet i) Senatet. Gjør vi det, kan vi si at vi reddet det amerikanske demokratiet.

Donald Trump, som var president i perioden 2016-2020, sikter mot en retur til maktens korridorer i Washington D.C. (RONDA CHURCHILL/Reuters)

Peker på Bidens «elendighet»

Og Biden advarte mot konsekvensene hvis rivalen Trump vinner. Ekspresidenten blir etter all sannsynlighet Bidens republikanske utfordrer i presidentvalget i USA 5. november. En Trump-seier er presidentenes skrekkscenario.

– Man kan bare tenke seg marerittet Donald Trump, sa Biden.

Trumps talsmann Steven Cheung var raskt på ballen for å svare.

– Joe Biden har vært et mareritt for USA de tre siste årene. Amerikanerne kommer ikke til å glemme all elendigheten han har påført dem, sa Cheung, ifølge ABC News.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Trump slår tilbake mot Haley og sier han har et skarpt hode ]

Ekspertenes Trump-dom

Forfatter, programleder og musiker Thomas Seltzer, som lager en ny sesong av den populære NRK-serien UXA før USA-valget, har tidligere advart om konsekvensen av en Trump-seier.

– Vinner Donald Trump, er det slutten for reelt demokrati i USA. Republikanerne er ikke lenger et normalt konservativt parti, de er mer en antidemokratisk bevegelse. Det må folk innse. Republikanerne har vært i mindretall i flere generasjoner, og nå er de lei av det. Dette er sjansen deres til å ta rotta på demokratiet i USA en gang for alle, sa Seltzer til Dagsavisen i høst.

Thomas Seltzer på Capitol Hill. (Thomas Søbstad/NRK)

Historiker og USA-ekspert Hans Olav Lahlum er ikke av samme oppfatning.

– Jeg tror ikke det er «kroken på døra» for demokratiet i USA om Trump vinner valget, for USA har veldig etablerte institusjoner. Men skulle han vinne, blir det likevel en kritisk test for USA. Både innenlands, men også med tanke på internasjonalt samarbeid, med Nato og lignende, sa Lahlum til Dagsavisen før jul.

– Jeg tror Demokratenes ultimate mareritt er at Donald Trump blir Republikanernes kandidat og vinner. Samtidig har Demokratene en bedre sjanse til ny valgseier hvis Trump blir Republikanernes kandidat, sa historikeren.

Les også: Partifelle freser mot Trumps grep: – Forkastelig

Les også: Ørsmå marginer kan avgjøre racet. Nå har Biden sikret en mektig støttespiller (+)

Les også: Peker på Putins neste mål: – Vi må være klare

Velgerne i USA går til urnene 5. november i år. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

[ Trump ønsker debatt mot Biden – umiddelbart ]

[ Amerikanske historikere vil nekte Trump å stille som presidentkandidat ]

[ Sanna Sarromaa: – Jeg har vært mye redd på jobb ]