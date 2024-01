Donald Trump vinner nominasjonsvalget i New Hampshire

Trumps eneste motstander, Nikki Haley, nådde ikke målet om å slå Trump i den lille delstaten i det nordøstlige USA der hun har satset hardt.

AP erklærer Trump som vinner basert på de første resultatene, blant annet fra to av statens tre største byer, Manchester og Concord, og en oversikt over hvordan registrerte republikanere stemmer.

Det viser at Trump har en komfortabel ledelse både i byer og i mer grisgrendte strøk nord og øst i staten. De eneste stedene der Haley leder, er i demokratiske byer som Concord og Portsmouth.

Etter at 41 prosent av stemmene var opptalt, hadde Trump 54,7 prosent mot 43,7 prosent for Haley, som hadde håpet at statens mange uavhengige velgere kunne gi henne seier.

Ut mot Haley

På sin valgvake i Nashua åpnet Trump seierstalen med å gjøre narr av Haley og klage over at hun ikke trekker seg etter at hun ble nummer to i New Hampshire og nummer tre i Iwoa.

– Hun holder en tale som om hun vant. Hun vant ikke. Hun tapte. Hun hadde en veldig dårlig kveld, sa han og kalte henne en bedrager.

AP melder også at Biden vant demokratenes nominasjonsvalg, selv om han ikke sto på valgseddelen og hans tilhengere derfor måtte skrive inn navnet hans. Demokratenes første offisielle nominasjonsvalg blir i South Carolina.

Haley gir seg ikke

Haley gratulerte Trump med seieren på en valgvake i Concord, men gjorde det klart at kampen er langt fra over. Hun lovte å fortsette sin kampanje og utfordret Trump til å møte henne i debatter.

– Den dårligst holdt hemmeligheten i politikken for tiden er hvor ivrige demokratene er etter å kunne stille mot Donald Trump, sa hun og la til at demokratene vet at Trump er den eneste republikaneren som Biden kan slå.

Med seieren i New Hampshire er Trump den første republikaneren som vinner i begge de to første nominasjonsvalgene – Iowa og New Hampshire. Dermed ligger det an til at presidentvalget i november blir mellom ham og president Biden.

Det neste nominasjonsvalget blir i Haleys hjemstat South Carolina, men også der har Trump fått støtte av ledende politikere, blant dem guvernøren.

Etter seieren i New Hampshire vil trolig flere republikanere oppfordre Haley til å gi seg slik at partiet kan samle seg rundt Trump. Men hun sier at med Trump som kandidat er det sikkert at Joe Biden vinner valget i november.

Skepsis hos noen republikanere

Meningsmålinger som AP har gjennomført blant dem som stemte viser imidlertid at det er betydelig skepsis til Trump i enkelte republikanske sektorer, trass i hans solide seier.

Over halvparten av republikanerne er enig med Trumps falske påstander og tror ikke Biden vant valget i 2020.

Likevel er halvparten av dem som svarte, bekymret for om Trump er for ekstrem til å vinne i november, og en tredel mener han har gjort noe ulovlig siden han er tiltalt i fire forskjellige saker om å forsøke å omgjøre valget i 2020, beholde hemmeligstemplede dokumenter og oppildne til opprør 6. januar 2021.

44 prosent av republikanerne i New Hampshire som tok del i nominasjonsvalget, sier han ikke ville være kvalifisert til å være president om han blir dømt for noe kriminelt.

