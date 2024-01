Trumps store eventyrfortelling

I USA pågår nå partienes nominasjon av sine kandidater til presidentvalget i november. Vi kan igjen få den samme ubehagelige overraskelsen som i 2016.

En kort stund etter stormingen av kongressen i januar 2021 så det ut til at Donald Trumps dager som politiker var talte. Nå ligger Trumps konkurrenter i nominasjonen langt bak. Noen meningsmålinger tyder også på at han kan slå Joe Biden i selve valget.

Trump har bygget opp en bevegelse sentrert rundt en enkel og appellerende fortelling om seg selv og det amerikanske politiske systemet. Verken de republikanske motkandidatene eller Joe Biden har klart å presentere noe tilsvarende.

Slagordet «Make America Great Again» (MAGA) er rammen for fortellingen. Det har vært brukt tidligere i presidentkampanjer. Men Trump fikk det endelig patentert i 2015 til politisk bruk. Siden har han benyttet det systematisk for å spre en fortelling og en merkevare som både er nostalgisk og polariserende. Forkortelsen MAGA er blitt et «meme» som dukker opp og blir kjent igjen over alt.

Øyvind Kalnes Øyvind Kalnes er amanuensis i internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet. (Privat)

Handlingen i fortellinger består ofte av noen få standard trinn, slik litteraturviteren Tzvetan Todorov har påpekt. Den nostalgiske oppbyggingen av MAGA-fortellingen minner om folkeeventyrene og fiksjon innen fantasy-genren.

Dette er historier med en klar, harmonisk begynnelse hvor alt er i likevekt. Ved å bruke ordet «again» etter «make America great» viser Trump til en før-tilstand av storhet der det amerikanske samfunnet var i likevekt og respektert ute i verden.

For å gjenopprette likevekten – «make great again» – må noen skjønne hva som satte den ut av spill og hva som må gjøres for å gjenopprette den.

Harmonien i slike fortellinger brytes ved å innføre en ytre trussel eller forstyrrende hendelse. I MAGA i form av innvandring, globalisering, politisk korrekthet og så videre som medfører arbeidsløshet, kriminalitet, forfall i kulturelle kjerneverdier og internasjonal ydmykelse av USA.

For å gjenopprette likevekten – «make great again» – må noen skjønne hva som satte den ut av spill og hva som må gjøres for å gjenopprette den. Fortellingene introduserer derfor en helt som forstår situasjonen og er i stand til å ordne opp.

Trump meldte sitt kandidatur til valget i 2015. Som del av USAs rike elite hadde han sett fra innsiden hvordan systemet fungerte. Ved å framstille seg som solidarisk med dem på utsiden av eliten kunne han bombastisk erklære at «I alone can fix this».

Fortellingene slutter når heltens handlinger har sørget for at harmoni og likevekt er gjenopprettet. Trump skulle fullføre oppdraget i sin andre presidentperiode. Men likevekten ble ikke endelig gjenopprettet da valgseieren i 2020 angivelig ble stjålet. Trump søker derfor gjenvalg nå for å fullføre gjenopprettelsen. Nå i troen på at han har enda større forståelse og erkjennelse enn tidligere.

Trump vet selv hva han skal gjøre og hvordan han skal gjennomføre det. For å gjenreise det han mener er Amerikas storhet.

Ved siden av en helt trenger gode fortellinger karaktertyper som kan drive dem fram. Vladimir Propps studie av russiske folkeeventyr identifiserte flere slike. Vi finner dem også i MAGA-fortellingen:

Prinsessen representerer uskyldige som er havnet i nød. De har ikke evner til å redde seg selv og må reddes ut av situasjonen. Den selverklærte populisten Trump gir prinsesserollen til det «ekte amerikanske folket», slik det var før forfallet.

Skurken som forårsaket nødsituasjonen, er den siste rollen som er nødvendig for å drive en god fortelling videre. Hvor langt Trump strekker skurkegalleriet sitt kan diskuteres. Muligens er det kun fremmede karakterer, som innvandrere fra «shithole countries», terrorister, fiendtlige stater som Kina, Nord-Korea eller Iran. Pluss internasjonale organisasjoner – NATO, FN, WTO – som hindrer USA i å fremme sine interesser; «America First!».

Helge Simonnes: Den eneste som er sterk nok

Den falske helten samsvarer med skurkaktige karakterer innenfra. Disse ser ut til å ville løse problemene. Men de konspirerer i skjul. Som de liberale elitene i det demokratiske partiet, mediene og storkapitalen som egentlig undergraver USAs interesser. Derfor må Trump tørrlegge sumpen, stoppe «woke»-bevegelsen og fri flyt i økonomien. Han har også villet avsløre falske helter i det republikanske partiet, som RINOs («Republicans In Name Only»).

Gode hjelpere er viktige for helten. I sin første presidentperiode hadde Trump høyt forbruk av ministre og rådgivere han mente ikke dugde som hjelpere. Folk utenfor Trumps innerste krets så dem som «de voksne i rommet» som skulle temme ham. Nå har Trump en klar plan for å få inn bevisst utvalgte lojalister i sin neste periode.

Donoren er en karakter som gir helten verktøyet som trengs for å gjenopprette likevekten. Dette er amerikanske velgere som skal gi Trump presidentembetet igjen i 2024.

Utsenderen får helten til å ta på seg oppdraget og beskriver hva det går ut på. Vi gjetter at populisten Trump fyller rollen selv. I kraft av sin stabile og geniale innsikt i det amerikanske folkets behov og i hvordan systemet fungerer.

Les også: Slik fungerer primærvalgene i USA

Han vet selv hva han skal gjøre og hvordan han skal gjennomføre det. For å gjenreise det Trump mener er Amerikas storhet.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen