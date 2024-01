Historisk brev med verdens første frimerke til salgs

Den første kjente postforsendelsen som ble sendt med et frimerke skal auksjoneres bort i New York bort neste måned, skriver CNN.

Brevet fra England er datert 2. mai 1840, én dag etter at verdens første frimerke, One Penny Black, ble utgitt. Frimerket var sort, hadde verdien én penny – derav navnet – og hadde et bilde av Victoria I i profil.

Ifølge CNN sier Sotheby’s at dersom brevet skulle oppnå den anslåtte verdien, vil det bli et av de mest verdifulle eksemplarene av posthistorie som noensinne har blitt auksjonert bort.

Sendt til jernverksdirektør

Det ble trykket nesten 69 millioner eksemplarer av frimerket Penny Black, hvorav over én million anses å fortsatt eksistere i dag, så det er ikke regnet som unikt eller spesielt vanskelig å få tak i.

Det som gjør dette eksemplaret spesielt er altså datoen for når det ble tatt i bruk.

Den opprinnelige mottakeren av brevet var William Blenkinsop jr., en 35 år gammel direktør for et viktoriansk jernverk i Bedlington, Nord-England. Sotheby’s opplyser at alt som er kjent om brevets avsender, er at vedkommende postet brevet i London og betalte for det med Penny Black-frimerket.

− Ved inngangen til AI-alderen forteller dette bemerkelsesverdige objektet om menneskets medfødte ønske om kontakt og om hvordan det har utviklet seg til nye høyder i løpet av de to århundrene som har gått siden da, sier Richard Austin, Sotheby’s Global Head of Books & Manuscripts, i en uttalelse.

[ Disse frimerkene er historiske ]

Et lite stykke posthistorie

Etter å ha mottatt brevet vendte Blenkinsop jr. konvolutten med innsiden ut og gjorde den om til en såkalt «Mulready». Dette var en annen betalingsmåte for å sende brev som ble lansert samtidig som frimerket, men som ikke slo an. I praksis var det et utsmykket brev med en illustrasjon av artisten William Mulready, som indikerte at portoen var forhåndsbetalt.

Postforsendelsen ble sendt videre 4. mai 1840, da som en såkalt «Mulready». Dette var illustrerte brevark og konvolutter som ble innført samtidig som frimerker. (Sotheby's)

Den andre forsendelsen ble sendt 4. mai 1840 og nådde en annen Blenkinsop, antakelig Williams’ far, som bodde i landsbyen Dalston i Carlisle, skriver CNN. Han beholdt den, men innholdet i begge brevene har siden gått tapt.

− Den utsmykkede Mulready-konvolutten forseglet med en Penny Black, som har overlevd i over 180 år, har revolusjonert måten mennesker fra alle samfunnslag korresponderer, utveksler ideer, deler nyheter og uttrykker seg på, sier Austin.

Brevet som skal auksjoneres bort kommer fra en privat samler og har tidligere stått utstilt ved Smithsonian National Postal Museum i Washington D.C. i 2014.

[ Returnerte biblioteksbok 119 år på etterskudd ]

[ Har kårets årets ord i USA ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen