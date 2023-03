Disse frimerkene er historiske

Dronning Elizabeth døde den 8. september i fjor. Det markerte slutten for den lengst regjerende britiske monarken noensinne.

Elizabeth fikk pryde frimerker allerede før hun ble dronning, men det første nye frimerket etter at hun hadde blitt kronet ble ifølge The Postal Museum lansert 3. juni 1953. 14 år senere kom frimerkene i den klassiske stilen som brukes den dag i dag: Dronningens hode med ansiktet rettet mot venstre, på en fargerik bakgrunn.

Det antas at dette designet er det mest reproduserte kunstverket i historien, med over 200 milliarder eksemplarer produsert så langt, skriver det britiske kongehuset på sine hjemmesider. Nå skal dronningens sønn, kong Charles, overta stafettpinnen.

Frimerkene med dronning Elizabeth har hatt samme design siden 1967. (Royal Mail)

Et kjent symbol

4. april kommer de nye frimerkene med kong Charles til salgs. Han blir med det den 7. britiske monarken som avbildes på frimerker.

I motsetning til dronning Elizabeth, vil ikke kong Charles figurere med Georg IVs statsdiadem på de første frimerkene.

– Tilbakemeldingen vi fikk var at han ville at det skulle være enkelt. Det er et veldig menneskelig bilde, uten pynt, sier David Gold, en av Royal Mails direktører, ifølge BBC.

Den første serien med kong Charles-frimerker trykkes opp i millioner av eksemplarer. De vil bli brukt samtidig med dronning Elizabeths frimerker, som vil bli solgt til de gamle lagrene er tomme, skriver BBC.

– Helt siden Penny Black ble utgitt i dronning Victorias regjeringstid, har britiske frimerker båret bildet av den regjerende monarken. Det er unikt at britiske frimerker ikke har opprinnelseslandet trykt på dem, ettersom bildet av monarken er tilstrekkelig. Frimerket har blitt et gjenkjennelig symbol for hver regjeringstid, sier Simon Thompson, administrerende direktør i Royal Mail, ifølge The Guardian.

Dette ligger an til å bli de første frimerkene med kong Charles til salgs for allmennheten. (Royal Mail)

Blomsterkongen

Denne uka ble også de første offentlig tilgjengelige frimerkene med kong Charles’ silhuett avslørt. Den vil pryde spesiallagde frimerker. Det første designet viser populære hageblomster.

– Hans Majestet er kjent for å være en lidenskapelig gartner, og vi er glade for at de første spesialfrimerkene med hans silhuett er en hyllest til noen av de mest populære blomstene i britiske hager, sier Gold.

Ifølge BBC vil disse blomsterfrimerkene kunne bestilles allerede fra i dag, og vil bli utgitt i neste uke.

---

Kong Charles III

Født 14. november 1948, eldste sønn av dronning Elizabeth og prins Philip. Fullt navn er Charles Philip Arthur George.

Utnevnt til prins av Wales i 1958, formelt innsatt i 1969. Konge av Storbritannia fra 8. september 2022.

Giftet seg 29. juli 1981 med lady Diana Spencer, de ble skilt i 1996. Diana døde i en bilulykke i Paris 31. august 1997.

Med Diana har prins Charles to sønner: Prins William, født 21. juni 1982, og prins Harry, født 15. september 1984.

Giftet seg 9. april 2005 med Camilla Parker Bowles, som nå er dronning.

Kilde: NTB

---