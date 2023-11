Har kårets årets ord i USA

Hvert år velger Merriam-Webster, USAs eldste ordbokutgiver, ut et ord som de mener har satt preg på året.

I 2022 var årets ord «gaslighting», et uttrykk som betyr å manipulere noen for å få dem til å stille spørsmål ved sin egen virkelighet eller tro.

I 2023 har utgiveren kåret et annet ord som har fått en betydelig økning i interesse og antall nettsøk i året som gikk.

Interessen var drevet av historier og samtaler om KI (kunstig intelligens), kjendiskultur, identitet og sosiale medier, skriver BBC.

Ordet er «authentic», eller autentisk på norsk.

Fikk oppblomstring som følge av Trump-rettssak

Interessen for KI har altså bidratt til at ordet har fått en liten renessanse i 2023, ifølge Merriam-Webster.

Selv om det også tidligere har vært populært, økte interessen i år ettersom grensen mellom hva som er ekte og falsk ble stadig mer utydelig som følge av KI, ifølge forlaget.

Dette gjenspeiles også i et av de andre ordene som kjempet i toppen i år, nemlig «deepfake». Begrepet brukes til å beskrive videoer, bilder og lyd som er digitalt endret ved hjelp av kunstig intelligens.

Blant de andre toppordene fra 2023 finner vi internettslangen «rizz» – en forkortelse for «charisma», som betyr romantisk appell eller sjarm – og det engelske ordet for tiltale: «indict». Det opplevde ifølge forlaget en kraftig økning i interesse etter at tidligere president Donald Trump ble tiltalt i fire ulike rettssaker.

I Norge kårer også Språkrådet årets ord hvert år. Fjorårets ord ble «krympflasjon», som blir brukt når innholdet i eller størrelsen på en vare blir mindre mens prisen står stille eller øker. Årets ord gjenspeilet prisstigningen som har påvirket det norske samfunnet.

