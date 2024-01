Eldre ektepar i USA ville varme opp hjemmet - funnet døde etter at husets ovn nådde over 500 grader

Lørdag rykket politi og ambulansepersonell ut til et hjem i Spartanburg, Sør-Carolina, etter at familien ikke hadde hørt noe fra beboerne, et ektepar i 80-årene, på flere dager. Inne i det låste huset fant nødetatene de døde kroppene til paret.

Ifølge en politirapport, gjengitt av lokale medier, var det ingen tegn til at paret hadde blitt utsatt for noe kriminelt. Kullosforgiftning ble også raskt utelukket. I stedet var det en åpenbar og svært merkbar uregelmessighet som bokstavelig talt slo politietterforskerne i fjeset da de entret hjemmet.

Huset var ekstremt varmt.

Etter å ha luftet hjemmet med vinterkulde i rundt 20 minutter, målte brannvesenet rundt 50 varmegrader inne i hjemmet. Kroppstemperaturen til de omkomne ble målt av helsepersonell med et apparat som gikk opp til 41 grader. Begge kroppene overskred denne verdien.

Så ut som at det brant i kjelleren

Da brannpersonell sjekket kjelleren i huset, der varmeapparatet og varmtvannsberederen befant seg, skal en brannmann ifølge politirapporten ha uttalt at «varmeovnen var så varm at det så ut som om det brant i kjelleren», skriver blant annet The Messenger og Inside News.

Da brannmannskapene innså at det ikke brant fysisk i kjelleren, deaktiverte de varmeovnen. Deretter målte de temperaturen på selve ovnen og så at den var over 1.000 grader fahrenheit, eller 537 grader celsius, står det i rapporten.

Fiklet med anlegget noen dager i forveien

Familiemedlemmer til ekteparet har fortalt politiet at de var i hjemmet forrige onsdag, fordi paret trengte hjelp til å varme opp det kalde hjemmet. Varmeovnen og varmtvannsberederen var da nemlig ute av drift.

Ifølge politirapporten merket familiemedlemmer at kontrollampen på varmtvannsberederen var slukket. Etter å ha fiklet med en ledning, klarte de å få lampen tent igjen. Deretter forlot de hjemmet.

Siden hørte de ikke noe mer fra ekteparet.

Paret ble funnet døde på soverommet. Begge var ifølge familien dårlige til beins.

