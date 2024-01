5. november 2024 blir det neste presidentvalget i USA avholdt. Det kan ende opp med å bli en duell mellom sittende president Joe Biden og tidligere president Donald Trump, altså en reprise av valget i 2020.

Michelle Obama, som var førstedame fra 2009 til 2017, er spent på hvilken president som vil lede landet etter 2024. I et intervju på Jay Shettys podkast «On Purpose», som ble utgitt mandag, sier hun at det kommende valget er en av de største redslene som holder henne våken om natten.

– Jeg er vettskremt for hva som kan skje, for lederne våre er viktige. Hvem vi velger, hvem som snakker for oss, hvem som har talerstolen, det påvirker oss på en måte som jeg noen ganger tror folk tar for gitt, sier hun i intervjuet.

Obamas bekymringer

Obama listet også opp en rekke andre ting som bekymrer henne. Blant annet uttrykte hun bekymring for en mulig lav valgdeltakelse, kriger i «for mange regioner», fremtiden for kunstig intelligens, utdanning og hvorvidt folk er «for fastlåst» til telefonene sine.

– Det er disse tingene som holder meg våken, fordi du ikke har kontroll over dem. Og du spør deg selv: «Hvor er vi i dette? Hvor ligger hjertene våre?», sier hun.

Etter at hun var førstedame har Michelle Obama blant annet lansert en egen podkast og opprettet et produksjonsselskap til TV og film. Her fra en tale i november 2023. (Tyler Pasciak LaRiviere/AP)

Trump-hint: – Barnslig lederskap

Michelle Obama nevnte ikke Donald Trump, mannen som overtok som president etter ektemannen hennes, Barack Obama, med navn, men så likevel ut til å fordømme han i intervjuet, skriver blant annet The Hill.

– Tonen og tonen i budskapet er viktig. Vi kan ikke bare si det første som faller oss inn, sier hun i podkastintervjuet.

– Det er ikke autentisitet for meg. Det er barnslig, og vi ser barnslig lederskap rett foran oss. Hvordan det ser ut, og hvordan det føles, når noen bare er simpel, vulgær og kynisk i en lederposisjon. Det smitter ikke godt av seg. Det avler bare mer av det, la hun til.

Republikanerne og demokratene vil velge sine respektive kandidater på partienes landsmøter i henholdsvis juli og august 2024. Kandidaten som blir valgt til USAs neste president skal innsettes den 20. januar 2025.

