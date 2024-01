Frakter menneskelige levninger til månen

Mandag morgen, like før kl. 08.30 norsk tid, lettet den amerikanske månesonden Peregrine fra NASAs Kennedy Space Center i Florida.

Sonden sendes til rommet av det privateide selskapet Astrobotic. Dersom alt går etter planen, vil dette bli det første kommersielle oppdraget som lykkes med å gjennomføre en kontrollert landing på månen.

Bare fire lands romfartsorganisasjoner (fra USA, det tidligere Sovjetunionen, Kina og India) har inntil nå gjennomført en månelanding, og så langt har ingen kommersielle selskaper gjort det samme.

Rombegravelser

Peregrine-landingsfartøyet skal etter planen lande på månen den 23. februar.

Sonden er ubemannet, men har med seg 20 ulike laster, deriblant fem NASA-instrumenter. Dette inkluderer måleinstrumenter for å måle strålingsforholdene på måneoverflaten og spektrometre for å studere forekomsten av materialer som hydrogen.

Ombord er også menneskelige levninger fra de to selskapene Elysium Space og Celestis, som tilbyr «rombegravelser» ved å bringe kremerte levninger i bane eller til månen. Dette har utløst motstand fra Navajo Nation, den største gruppen av indianere i USA, skriver CNN.

Gruppen hevder at det vil være en krenkelse av mange urfolkskulturer, som anser månen som hellig, å la levningene lande på måneoverflaten.

John Thornton, administrerende direktør i Astrobotic, sa på et pressemøte fredag at han var skuffet over at bekymringene ikke ble tatt opp tidligere, men la til at selskapet «prøver å gjøre det rette», skriver NBC.

Denne illustrasjonen viser romsonden Peregrine på måneoverflaten. (Astrobotics)

Den første av flere

Astrobotic er én av 14 leverandører som er kvalifisert til å frakte NASA-nyttelaster til månen gjennom det såkalte CLPS-initiativet (Commercial Lunar Payload Services – kommersielle månelasttjenester). Initiativet startet i 2018 og gir private selskaper muligheten til å transportere og drifte NASAs nyttelaster til månens overflate og i bane rundt den.

– Vi er så glade for å se denne visjonen bli en realitet. CLPS er en innovativ måte å bruke amerikanske selskaper til å sende viktige vitenskapelige og teknologiske nyttelaster til månen på, sier Nicola Fox, assisterende direktør for Science Mission Directorate ved NASAs hovedkvarter i Washington, ifølge NASAs hjemmesider.

– Månen er et rikt mål for vitenskapelige oppdagelser. Å studere og ta prøver av månemiljøet vil hjelpe NASA med å avdekke noen av de største mysteriene i solsystemet vårt til nytte for alle, legger hun til.

Hittil er det inngått åtte oppdragskontrakter gjennom programmet, ifølge en oversikt fra Wikipedia.

Oppskytingen mandag var også første gangen den nye raketten, kalt Vulcan Centaur, ble tatt i bruk.

