Forsker om rom-fenomen: – Det er ikke stjerner

– Det aller første man kan utelukke, er at det er en stjerne i Melkeveien, sier Matt Caplan, assisterende professor i fysikk ved Illinois State University ifølge CNN.

Fenomenet, som ligner på et spørsmålstegn, ble fotografert av NASAs James Webb-romteleskop. Teleskopet brukes til å lære mer om universets historie, om hvordan galakser og solsystemer dannes og hva slags atmosfære som finnes på andre planeter. Det ble skutt opp i desember i 2021, ifølge nettstedet Ung Forskning.no.

De første bildene fra teleskopet kom i juli i fjor, og allerede nå kan man stusse over hva bildene viser.

Spørsmålstegn bak spørsmålet

For et av de nærinfrarøde bildene som ble offentliggjort 26. juli i år viser noe som ligner til forveksling på et spørsmålstegn. Bildet viser to unge stjerner ved navn Herbig-Haro 46/47. Stjerneparet befinner seg 1470 lysår unna oss, i stjernebildet Seilet, eller Vela på latinsk.

Spørsmålstegnet kan ses i midten her. (NASA, ESA, CSA)

De to stjernene har blitt observert og studert av rom- og bakkebaserte teleskoper siden 1950-tallet, men det høysensitive Webb-teleskopet har gjort det mulig å ta det mest høyoppløselige og detaljerte bildet hittil. Teleskopet kan se langt ut i verdensrommet og gi oss skarpe bilder av det som finnes utenfor vårt rekkevidde. Det er derfor vi nå kan se det glødende «spørsmålstegnet».

Det er ikke en stjerne

– De to delene kan være to galakser som slår seg sammen. Den øvre delen av spørsmålstegnet kan være en større galakse som blir forstyrret, sier forsker Matt Caplan ifølge Ung Forskning.no.

Siden fenomenet ikke har en type pigger som stjerner får på bilder som er tatt av James Webb-observatoriet, utelukker Caplan at det er stjerner. Han forteller likevel at det er mange forskjellige ting dette spørsmålstegnet kan være.

Melkeveien vil smelte sammen med Andromeda

Christopher Britt, en utdannings- og formidlingsforsker ved Space Telescope Science Institute, sier at objektet befinner seg langt utenfor vårt galaktiske nabolag, muligens milliarder av lysår unna. Dette skriver Natural Geography.

Hans gjetning er også at spørsmålstegnet er to galakser som smelter sammen. Han forklarer at dette skjer med galakser mange ganger i løpet av deres levetid.

– Det gjelder også vår egen galakse, Melkeveien. Den vil smelte sammen med Andromeda om omtrent fire milliarder år.

