Blinken driver diplomati på høygir – besøkte Tyrkia og Hellas

Blinkens besøk i Tyrkia og Hellas er starten på en ukelang tur som skal bidra til å dempe spenningsnivået i Midtøsten mens Gaza-krigen raser for fullt.

Reisen er utenriksministerens fjerde i regionen på tre måneder. Den skjer mens utviklingen i Libanon, Nord-Israel, Rødehavet og Irak har satt USAs innsats for å hindre konflikten i å spre seg under kraftig press. Internasjonalt vokser også kritikken av Israels krigføring på Gazastripen.

I Tyrkia snakket den amerikanske utenriksministeren med Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan før han møtte presidenten.

Nato-søknad

Ifølge det tyrkiske utenriksdepartementet handlet møtet med Fidan om krigen og den humanitære krisen i Gaza og Tyrkias prosess for å godkjenne Sveriges medlemskap i Nato.

Etter møtet gjentok Erdogan kravet om å få kjøpe amerikanske F-16-fly for å slippe Sverige inn i Nato.

Blinken la på sin side fram et ønske om at Tyrkia bidrar det de kan for roe gemyttene, særlig overfor Iran og deres allierte. Han tok også til orde for å trappe opp den humanitære hjelpen til Gaza og å begynne planleggingen av enklavens framtid. Store deler av området er lagt i ruiner av den israelske bombingen.

Erdogan har tatt i bruk svært harde ord om Israels krigføring etter Hamas-angrepet mot landet 7. oktober. Han har blant annet sammenlignet statsminister Benjamin Netanyahu med Adolf Hitler.

Gresk forsvarssamarbeid

Etter møtene i Istanbul reiste Blinken til Chania på Kreta, der han møtte Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis.

I tillegg til Gaza-krigen var forsvarssamarbeid også et tema her. Hellas har bedt USA om å få kjøpe F-35-fly, og USA har også en stor militærbase i Souda på Kreta. Amerikanske baser i sentral- Nord-Hellas er også nylig blitt utvidet.

I morgentimene lørdag, noen timer før Blinken startet sine møter, skal Hizbollah-militsen i Libanon ha avfyrt over 60 raketter mot en militærbase nord i Israel. Ifølge bevegelsen var dette et «første svar» på angrepet der Hamas-bevegelsens politiske nestleder Saleh al-Arouri ble drept.

Israelske fly skal også ha angrepet mål i Libanon lørdag, og i Rødehavet skal nok en drone fra Jemen ha blitt skutt ned av et amerikansk marinefartøy.

