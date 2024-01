DNT: Trenger flere frivillige

Hvem: Dag Terje Klarp Solvang (52)

Hva: Generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

Hvorfor: Har fått rekordmange medlemmer.

God formiddag, og godt nyttår. Dere avsluttet 2023 med rekordmange medlemmer. Hva forteller det deg?

– Det gjør meg først og fremst glad. Og det forteller meg at våre medlemsforeninger i hele landet lykkes med å skape tilbud folk syns er relevant og spennende

Hvor mange medlemmer har DNT?

– Vi har nå totalt 320.432 medlemmer. Aldri før har vi gått inn i et nytt år med så mange medlemmer.

Hvem er det som melder seg inn. Er det noe mønster i medlemsmassen?

– Det er størst vekst i aldersgruppene 0 til 12, 19 til 25 år, men også blant dem over 67. Vi rekrutterer mange, men klarer også å holde på og skape lojale medlemmer. Fornyingsgraden i 2023 er på hele 87 prosent. Det er også kjekt å se at vi er tilbake til det antallet utenlandsmedlemmer vi var før koronapandemi og stengte grenser. Det er nå 13.000 medlemmer som bor utenfor Norge.

Hva slags friluftstilbud er medlemmene opptatt av?

– Medlemmene er interesserte i hele bredden av tilbudet vårt, men vi ser jo at vi treffer godt med det bynære og et friluftsliv du kan oppleve oftere i hverdagen. Det er jeg glad for at folk er opptatt av fordi det er enkelt, rimelig og miljøvennlig. Friluftsliv på vann (kajakk, kano og packraft) ser vi en veldig stor vekst i. Det samme ser vi i ønsket om å få mer kunnskap om friluftsliv. Alt fra nybegynnerkurs til skredkurs, men også det digitale innholdet vi lager for at flere skal kunne har trygge opplevelser i friluftslivet.

Vi er inne i en dyrtid, og mange må tenke annerledes. Hva har dere som man ikke får andre steder?

– Vi har holdt på med delingsøkonomi lenge før det ble et moderne ord. Våre medlemmer deler på hyttene! Gjennom et medlemskap hos DNT kan du få naturopplevelser for livet for en betydelig rimeligere sum enn ved å eie egen hytte for eksempel. Veldig mange av hyttene ligger ganske så nært der folk bor – med alt fra enkel hyttestandard til betjente hytter hvor du kan komme til dekket bord og oppredd seng.

Har dere noen nyheter å by på i år?

– En veldig gledelig nyhet er at vi starter 50 nye Turboklubber. Vi har fått penger fra Sparebankstiftelsen DNB som gjør dette mulig, men da trenger vi også flere frivillige. Turboklubbene er lavterskeltilbud for barn og familier i nærmiljøet, der man jevnlig møtes for å få oppleve alt det morsomme man kan finne på ute i naturen. Og hvert år åpner vi nye hytter i DNT! Her er det bare å følge med på hva som skjer i våre medlemsforeninger. På nyåret åpner vi for eksempel en ny DNT-hytte i Finnemarka som heter Hovlandshytta. Vi har som mål at nye hytter skal være eksisterende bygg eller reises på brukt grunn. Det er bærekraft i praksis. Vi fortsetter å utvikle UT.no som hele Norges store turportal. I 2024 kommer både utbedringer og nye funksjoner.

Norgesferie blir nok en stor ferievinner også i 2024. Om vi bryter dette ned, tror jeg det handler dels om at mange oppsøker naturopplevelser for opplading og mestring. — Dag Terje

Hva slags trender i reise- og friluftslivet ser du i året vi nå så vidt har begynt på?

– Norgesferie blir nok en stor ferievinner også i 2024. Om vi bryter dette ned, tror jeg det handler dels om at mange oppsøker naturopplevelser for opplading og mestring. Og på en annen side handler det om en grønn bølge der mange ønsker å leve mer bærekraftig. Vi tror viktige stikkord blir meningsfulle avbrekk i hverdagen i fellesskap med andre, kortreist friluftsliv og mer nøktern ferielykke. Vi tror også at hytteleie blir stort i 2024, enten gjennom DNT eller andre tilbydere. Selv om vi snakker mye om enkelt friluftsliv, ser vi også interesse for det mer avanserte består. Folk vil utfordre seg med fysisk krevende turer og de søker kunnskap! Kanskje er det rart å snakke om denne klima- og naturkamp som en trend, men heldigvis er det stadig mer oppmerksomhet om natur- og klimakrisene. De unge leder an! Det var også Kongen inne på i sin nyttårstale, og jeg deler hans og de unges utålmodighet. Utfordringene for naturen og klimaet på kloden må bli en snakkis rundt alle lunsj- og møtebord i 2024.

Dag Terje Klarp Solvang. (Magnus Nyløkken)

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– I oppveksten var det bøkene Villskudd og Stjerneskudd av Gudmund Vindland. De var definerende for en ung gutt som lette etter seg selv. I året vi har lagt bak oss er det to bøker som satte spor. Og det er «Da vi var yngre» av Oliver Lowrensky og «Jeg burde kanskje sagt nei» av Else Kåss Furuseth. To ganske forskjellige bøker – men begge tar tidsånden på en svært god måte.

Hva gjør deg lykkelig?

– Tid med de jeg er mest glad i – gjerne i naturen.

Hvem var din barndomshelt?

– Falk i Sølvpilen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Min utålmodighet. Mitt voldsomme engasjement kan ofte redusere andres handlingsrom i for stor grad.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser smågodt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For naturen og mot urettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Jeg bruker minst mulig tid på å se bakover og å angre. Livet er her og nå – og vi skal fremover.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dronning Sonja. Hun er æresmedlem i DNT og betyr med sin enorme innsats svært mye for friluftslivet i Norge. Hvis hun har med barnebarnet prinsesse Ingrid Alexandra i heisen også, er det en bonus. Jeg håper prinsessen vil være en like stor ambassadør for det enkle friluftslivet som det bestemoren har vært, når hun skal forme sin kongelige rolle i årene som kommer.

