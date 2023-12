– Trump er i trøbbel

Nok en amerikansk delstat nekter Donald Trump å delta i Det republikanske partiets primærvalg. Maines delstatsminister Shenna Bellows, en demokrat, slår fast at Trump ga ordre om, kjente til og støttet angrepet på Kongressen 6. januar 2021.

Hun viser til seksjon tre av det 14. grunnlovstillegget. Det er en lite brukt bestemmelse som ble innført etter borgerkrigen midt på 1800-tallet. Den nekter personer som har gjort seg skyldige i «oppvigleri eller opprør» å inneha et offentlig embete.

Delstatsminister Shenna Bellows i Maine har konkludert med at Donald Trump ikke kan delta i primærvalget, der det avgjøres hvem som skal bli republikanernes presidentkandidat. Her et bilde fra januar 2023. (Robert F. Bukaty/AP)

Også i delstaten Colorado har 77-åringen blitt nektet å stille i Republikanernes primærvalg av samme grunn. Der var det delstatens øverste domstol som fattet beslutningen.

Videre mener de at Trumps tale der han oppildnet folk som senere gikk til angrep mot kongressbygningen, ikke er beskyttet av den grunnlovsfestede ytringsfriheten.

Begge beslutningene vil trolig bli endelig avgjort av USAs høyesterett. En advokat for Det republikanske partiet i Colorado bekreftet natt til torsdag norsk tid at beslutningen blir anket.

– Maines beslutning er solid

John Dean, tidligere rådgiver for den republikanske presidenten Richard Nixon, har derimot liten tro på at Trump og republikanerne skal kunne vinne fram med ankene. I et intervju med CNN avviser han anklager fra Trump-kampanjen om at beslutningene hindrer et fritt og rettferdig valg.

– Vel, vi vet de liker å ignorere grunnloven. Jeg synes Maines beslutning er solid, sier Dean.

John Dean, tidligere rådgiver for president Richard Nixon. (Saul Loeb/AFP)

Juristen Dean er ingen hvem som helst. Han var rådgiver for Nixon fra 1970 til 1973, og var nøkkelvitne under høringen om Watergate-skandalen. Han måtte selv sone i fengsel i fire måneder for sin rolle. Dean skrev senere flere bøker om sin tid i Det hvite hus, og har siden vært svært kritisk til retningen det republikanske partiet har tatt under George W. Bush og, ikke minst, Donald Trump.

Dean, som er en mye brukt kommentator av amerikanske TV-medier, uttalte tidligere i år at tiltalen mot Trump i delstaten Georgia, der han er anklaget for å forsøke å omgjøre valget i 2020, er «mye større enn Watergate». Nå tror han altså at høyesterett ikke kommer til å overprøve beslutningene i verken Maine eller i Colorado – som han mener er godt begrunnet i det 14. grunnlovstillegget nevnt ovenfor i saken.

– Hvordan skal de gjøre det? Jeg vet ikke hva annet de kan gjøre enn å ta Trump av stemmeseddelen, sier Dean.

Har aldri skjedd før

Maines delstatsminister Shenna Bellows sier det ikke er en enkel beslutning hun har tatt og viser til at det aldri før har skjedd at en delstatsminister har nektet en presidentkandidat å stille på grunnlag av bestemmelsen i grunnloven. Men hun tilføyer:

– Jeg er også oppmerksom på at ingen presidentkandidat noen gang har deltatt i et opprør.

Hun opplyser imidlertid at beslutningen ikke vil være gyldig før en eventuell rettslig klage er avgjort, skriver nyhetsbyrået AFP.

Angrepet på Kongressen skjedde for å hindre den endelige, formelle godkjenningen av valgresultatet fra november 2020, der demokraten Joe Biden vant over den sittende presidenten.

Torsdag, samme dag som Bellows kunngjorde sin beslutning, kom Californias valgmyndighet til motsatt konklusjon. Trump får derfor stille når republikanerne der skal velge hvem de ønsker som sin presidentkandidat.

Tidligere i uka ble det også besluttet at Trump får stille til primærvalg i vippestaten Michigan.

Trump er så langt favoritt til å bli republikanernes kandidat og utfordre president Biden i 2024.

