Republikanerne i Colorado anker Trump-utestengelse

Det opplyste en advokat for Det republikanske partiet i Colorado natt til torsdag norsk tid.

Det var 19. desember at Colorados høyesterett diskvalifiserte Trump fra å delta i Republikanernes primærvalg i delstaten. Colorados høyesterett begrunnet avgjørelsen med Trumps rolle i kongresstormingen 6. januar 2021.

Domstolen viste til en bestemmelse i den amerikanske grunnloven som nekter personer som har gjort seg skyldige i «opprør eller oppvigleri» å inneha et offentlig verv.

Det er ventet at Trump selv også kommer til å anke kjennelsen fra høyesterett i Colorado.

Velgere og aktivistgrupper har gått til sak for å hindre Trump i å stille i over 12 delstater. Minst sju av disse forsøkene har mislyktes av ulike grunner, blant annet i delstatene Florida, Michigan, Minnesota og New Hampshire.

