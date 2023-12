– Donald Trump må slutte å snakke om hevn

Kevin McCarthys tid som leder i Representantenes hus har vært preget av kaos og drama. Det måtte hele 15 avstemninger til før han ble valgt i januar i år, men allerede i oktober ble han kastet etter et historisk mistillitsforslag.

Og forrige uke kunngjorde republikaneren McCarthy at han trekker seg som kongressrepresentant ved årsskiftet, ett år før tiden. I sitt første TV-intervju etter at han meldte sin avgang snakker han ut om den turbulente tiden som speaker, om fremtiden og – ikke minst – om Donald Trump og det kommende presidentvalget.

Kevin McCarthy måtte gå av som speaker – leder i Representantenes hus. Her fra oktober tidligere i år. (J. Scott Applewhite/AP)

For McCarthy er nemlig overbevist om at Trump blir Republikanernes presidentkandidat.

– Og hvis Biden blir Demokratenes kandidat, tror jeg Donald Trump vinner, sier McCarthy til CBS News.

Trump leder over Biden

Donald Trump leder over Joe Biden både nasjonalt og i viktige vippestater. Det nasjonale snittet viser at Trump er foran Biden med 2,4 prosentpoeng, viser oversikten til 270towin.com. Nettstedet 538 har samlet en rekke målinger som viser samme trend, skriver NTB.

McCarthy understreker at Trump kan regne med hans støtte. Og han er ikke avvisende til å være del av en Trump-regjering.

– Hvis det er den rette stillingen, og hvis jeg er den beste personen til å gjøre jobben.

Den svært omstridte ekspresidenten var torsdag tilbake i rettssalen i New York der den sivile saken mot ham for bedrageri fortsetter. Trump er i andre rettssaker tiltalt for skjødesløs håndtering av topphemmelige dokumenter, og for ha inngått kriminelt forbund for å omgjøre valget i Georgia i 2020, skriver NTB.

Nylig skapte han igjen overskrifter da han i en samtale med Fox News-programleder Sean Hannity ble spurt om han lover å ikke misbruke makten om han vinner presidentvalget 2024.

– Jeg elsker denne fyren (Hannity, red.anm.). Han sier «du kommer ikke til å bli en diktator, gjør du vel?» Til det sier jeg nei, nei, nei. Bare på første dag, svarte Trump.

[ Trumps diktator-beskjed: – Bare første dag ]

Konfronterer Kevin McCarthy

CBS-journalist Robert Costa konfronterer McCarthy med Trumps siste utspill:

– Du roser Trumps politikk. Du sier han er en bra fyr. Men mange amerikanere hører språket, lytter til talene hans, og de hører en autoritær. Noen sier til og med at en fascist er i anmarsj i dette landet. Hva vil du si til menneskene som har slike bekymringer, spør Costa.

McCarthy svarer:

– Det president Trump må gjøre, er å gjenoppbygge, gjenopprette og fornye Amerika. Det kan ikke handle om hevn.

– Han snakker om gjengjeldelse, dag ut og dag inn, sier CBS-journalist Costa.

– Han må slutte med det, sier McCarthy.

Han sier videre at USA ikke ønsker å se gjengjeldelse, og mener Trump «kommer til å tilpasse seg».

– Jeg kommer ikke til å slutte å gi ham råd. Nå mistet jeg jobben som speaker, så kanskje er ikke jeg den beste til å gi råd. Men jeg vet én ting, og det er at jeg elsker dette landet. Jeg vil at morgendagen skal bli bedre enn i dag. Og jeg kommer til å gjøre alt i min makt for å gjøre det bedre, sier McCarthy.

En som ikke tror Trump vil tilpasse seg, og som advarer sterkt mot å kimse av hans uttalelser, er den tidligere svært profilerte republikaneren Liz Cheney.

– Jeg tror vi må ta alt Donald Trump sier bokstavelig – og seriøst. Vi så hva han var villig til å gjøre allerede etter valget i 2020 – i forkant av 6. januar og etter 6. januar. Folk må vite at da Donald Trump våknet om morgenen den 6. januar, så trodde han at han kom til å forbli president. Og vi så i hvilken grad han var villig til å forsøke å ta makten da han tapte et valg, sa Cheney i et intervju tidligere i desember.

