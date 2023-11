Masseflukten fortsetter på Gazastripen

Mange av dem som flykter fra den nordlige delen av Gazastripen, har gått tom for mat og vann. De fleste går til fots, bærende på barn og små bylter med eiendeler.

Noen blir trillet sørover i rullestol, gamle og syke har fått plass på eselkjerrer. Flere bærer hvite flagg av frykt for å bli angrepet av israelske styrker.

Flere forteller at de ble stanset av israelske soldater i utkanten av Gaza by, og at de var vitne til at noen ble tatt til fange.

Dette til tross for at Israel de siste dagene har lovet sivile fritt leide sørover langs hovedveien på Gazastripen mellom klokka 10 og 14, noe som også var tilfelle onsdag.

Masseflukt

FNs nødhjelpskontor anslår at rundt 15.000 mennesker flyktet sørover tirsdag og at de israelske angrepene nå har drevet rundt 70 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere på flukt. Situasjonen for mange av dem betegnes som kritisk.

Hvor mange som fortsatt befinner seg i Gaza by, der det før krigen bodde rundt 650.000 mennesker, er uklart. Situasjonen for de gjenværende blir stadig mer desperat.

– Bombingen var svært kraftig og den var nær, sier Mohamed Abed. Han bor i bydelen Sheikh Radwan og forteller at det brøt ut panikk da det tirsdag ble kjent at israelske soldater befant seg inne i byen.

Andre forteller at kvinner og barn i byen nå går fra dør til dør for å tigge om mat.

Angrep skole

Israel har lagt hele kvartaler av Gaza by i ruiner, og israelske styrker leter nå etter militante Hamas-medlemmer. Natt til onsdag ble det meldt om nye angrep og kamper, men i morgentimene var det fortsatt ingen som hadde oversikt over hvor mange som ble drept eller såret.

Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa angrep Israel i morgentimene en FN-drevet skole rett vest for Gaza by, der tusenvis av sivile har søkt tilflukt.

Flere titall sivile ble ifølge ubekreftede meldinger drept i angrepet, og ambulanser har ikke greid å ta seg fram til skolen.

Gaza by var før krigen hjem for en tredel av Gazastripens 2,3 millioner innbyggere.

[ Kommentar: Fortell meg aldri igjen at det er Vesten som driver med sivilisasjon ]

Kritisk

Ifølge innenriksdepartementet i Gaza befinner det seg fortsatt 900.000 palestinere nord på Gazastripen, til tross for Israels forsøk på å tømme området for sivile.

Tallet er ikke bekreftet fra annet hold, men titusenvis har søkt tilflukt på FN-drevne skoler og sykehus i håp om at de skal være tryggere der.

Den nordlige delen av Gazastripen har vært uten rent drikkevann i flere uker, og det siste bakeriet i området stengte ifølge FN tirsdag som følge av mangel på mel, vann og drivstoff til strømaggregatet.

Sykehusene har også gått tom for medisiner og utstyr, og selv amputasjoner må nå ifølge FN og helsearbeidere foretas uten bedøvelse.

[ Amerikansk delstat lovfester retten til selvbestemt abort ]

Overfylte leirer

For dem som har flyktet sørover, er situasjonen noe bedre, selv om Israel også angriper der.

Flere hundre tusen internt fordrevne lever nå i provisoriske leirer, og i en av disse må hele 600 mennesker dele på et toalett.

Israels angrep mot Gazastripen har ifølge palestinske helsemyndigheter krevd over 10.300 liv, blant dem over 4200 barn og 2700 kvinner. Dette er tall FN ikke finner grunn til å tvile på.

Ytterligere 2300 antas å ligge begravd under enorme ruinhauger etter israelske angrep.

[ Barth Eide kritiserte Israel, men fordømte ikke ]

---

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas

Etter én drøy måned med krig mellom Israel og Hamas er over 13.400 mennesker drept i Gaza, Israel og på den okkuperte Vestbredden.

Oppdaterte tall per 8. november fra de palestinske helsedepartementene i Gaza og Ramallah, israelske myndigheter, FN og hjelpeorganisasjoner:

Minst 10.569 er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen siden 7. oktober, hvorav 4324 barn. 26.467 er såret og over 2600 er savnet i ruiner etter angrep.

Over 160 er drept på den okkuperte Vestbredden, over 40 av dem barn. Minst 2250 er såret.

Rundt 1300 mennesker, blant dem minst 31 barn og over 300 soldater, ble ifølge Israel drept i Hamas-angrepet 7. oktober. 5431 personer ble såret.

Ifølge israelsk politi er 843 av de drepte identifisert.

Opptil 1500 Hamas-krigere ble drept under angrepet i Israel.

31 israelske soldater og offiserer er drept og over 260 er såret under bakkeoffensiven mot Gaza.

Ca. 1,5 millioner palestinere er fordrevet fra sine hjem på Gazastripen.

Ca. 250.000 israelere er internt fordrevet.

Minst 241 sivile og soldater holdes som gisler av Hamas på Gazastripen. Fem er satt fri. 40 er savnet. Hamas hevder at rundt 50 gisler og krigsfanger er drept i israelske luftangrep.

Enkelte har stilt spørsmål ved tallene siden Hamas styrer Gaza, men helsedepartementets tall har ifølge FN vært troverdige i tidligere konflikter.

---

[ Morten Rostrup: – Det er et forferdelig øyeblikk som vi har advart om gjentatte ganger ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen