Kraftige angrep mot Gaza i natt – snart går strømmen

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

Israel melder at de angrep til sammen 450 mål i Gaza gjennom natt til onsdag, den tredje angrepsbølgen på et døgn. Særlig Al-Furqan-området ble hardt rammet, og Hamas melder om titalls ødelagte bygninger av alle slag. Ifølge det israelske forsvaret ødela de et avansert radarsystem i angrepet.

Dødstallene er høyst usikre. Hamas-myndighetene melder om minst 30 døde i nattens angrep, og minst 950 døde til sammen i Gaza – i tillegg skal 5000 være såret. På israelsk side er det meldt om minst 1200 døde og 2700 såret, de fleste av dem etter angrepene på israelsk territorium lørdag.

Ifølge FNs organ for humanitær hjelp, OCHA, er minst 264.000 mennesker fordrevet på Gazastripen.

Antyder bakkeinvasjon

Og mer brutalt kan det bli. Israels forsvarsminister Yoel Gallant antydet under et besøk til soldater ved Gaza-grensen at det kommer en bakkeoperasjon.

– Hamas ville ha en endring, og det får de. Det som var i Gaza, får ikke forbli. Vi startet offensiven fra lufta, senere kommer vi også fra bakken, sa Gallant.

Israel trakk soldatene sine ut av Gaza etter 38 år i 2005. I 2007 innførte de imidlertid en blokade av området etter at Hamas tok makten. Siden har det vært flere runder med krig og konflikt mellom Israel og Hamas, men disse har i hovedsak bestått i angrep fra lufta og raketter.

Kaller det folkemord

Fra før har Israel trappet opp blokaden mot Gaza, som nå mangler tilgang på mat, medisiner – og elektrisitet. Området får nå ingen strømforsyning utenfra, og det eneste kraftverket ligger an til å gå tomt for drivstoff i løpet av dagen.

Heller ikke generatorene som er livsviktige for sykehus og andre institusjoner, får diesel. Palestinas FN-utsending uttalte natt til onsdag at Israels beleiring og bombing utgjør et folkemord.

Til sammen 360.000 israelske reservesoldater er blitt mobilisert, og rundt 300.000 er på plass ved Gazastripen. Det har også kommet meldinger om at Israel har angrepet mål i Libanon etter at det ble avfyrt en panservernrakett fra libanesisk territorium.

