Varmeste 17. mai registrert flere steder i landet

– Det er den varmeste 17. mai for mange plasser i dag. Det er ikke bunadsvær i dag, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til VG.

Klokken 14 var følgende rekordtemperaturer målt:

* Stavanger: 23,9 grader – forrige rekord var 23,4 i 1980.

* Molde: 24 grader – forrige rekord var 22,7 i 2019.

* Namsos: 25,7 grader – forrige rekord var 24 i 2019.

* Bodø: 21,5 grader – forrige rekord var 21,1 i 2013.

Samtidig ventes det flere rekorder i løpet av dagen.

– Den høyeste varmen kommer mellom klokken 15 og 17, sier Sarchosidis.

I Oslo har varmen skapt problemer for flere. Innsatsleder Thomas Johannessen, innsatsleder for helsevesenet, opplyser til TV 2 at flere har besvimt. Det er spesielt de eldre som sliter i varmen.

