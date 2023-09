Rapport: Storjury i Georgia ville tiltale mange flere i valgjuks-saken

Det kommer fram i en rapport som en dommer i Georgia offentliggjorde fredag.

Rapporten viser at storjuryen anbefalte at i alt 39 personer burde bli tiltalt i saken, som handler om forsøk på å omgjøre valgresultatet i delstaten i 2020, der Joe Biden vant.

Som kjent er kun 19 tiltalt, deriblant ekspresident Donald Trump.

Ifølge CNN og andre amerikanske medier er senator Lindsey Graham på listen over dem som storjuryen mente burde tiltales. Også Kelly Loeffler og David Perdue, som var delstatens to senatorer på det tidspunktet, burde straffeforfølges, ifølge storjuryen. De to tapte setene i Senatet i mellomvalget i fjor.

Andre navn på listen er Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, rådgiver og advokat Boris Epshteyn og advokatene Lin Wood og Cleta Mitchell.

Det var i midten av august at en domstol i Georgia kunngjorde tiltalen mot Donald Trump og 18 andre, deriblant hans tidligere stabssjef Mark Meadows og Rudy Giuliani. De tiltales for forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020.

Tiltalen i Georgia er den fjerde mot Trump og den andre med tilknytning til valgjuks i forbindelse med presidentvalget i 2020.

