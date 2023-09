Dødstallet stiger etter jordskjelvkatastrofen i Marokko

Det kraftige jordskjelvet sent fredag kveld rammet et område i Atlasfjellene, i underkant av 80 kilometer sørvest for Marrakech og om lag 100 kilometer nordøst for kystbyen Agadir.

Minst 1037 mennesker er hittil bekreftet omkommet, og det ventes at dødstallet vil stige ytterligere. I tillegg er hundrevis av mennesker skadd, ifølge Marokkos innenriksdepartement.

Marokkanske medier omtaler skjelvet som det kraftigste som noensinne har rammet fjellområdet. Eksperter har omtalt jordskjelvet som det verste i regionen på over 120 år, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Provinsene Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua og Taroudant er rammet. Skjelvet kunne også merkes i kystbyene Rabat, Casablanca og Essaouira.

Løp ut i gatene

En lokal tjenestemann sier at flesteparten av de døde er funnet i fjellområder som det er vanskelig å nå fram til.

Det pågår redningsaksjoner en rekke steder. I sosiale medier meldte folk gjennom natten om skader på bygninger. Folk la også ut videoer som viser redde innbyggere løpe ut i gatene og bygninger som rister.

Montasir Itri, som bor i fjellandsbyen Asni nær skjelvets episenter, sier skadene er enorme, og at de fleste husene der er påført skader.

– Naboene våre er under ruinene, og folk jobber hardt for å redde dem med det lille vi har tilgjengelig i landsbyen, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Lenger vest, nær Taroudant, sier læreren Hamid Afkar at han løp ut av boligen sin, og at det kom mange etterskjelv etter det første jordskjelvet.

– Jorden ristet i rundt 20 sekunder. Dører åpnet og lukket seg av seg selv idet jeg løp ned fra andre etasje, sier Afkar.

Denne familien er en av mange som har mistet hjemmet sitt. Jordskjelvet har ført til store ødeleggelser. (Mosa'ab Elshamy/AP)

Folk i landsbyen Moulay Ibrahim ser på det som engang var familiens hus. (Mosa'ab Elshamy/AP)

Sammenraste bygninger

I Marrakech, den nærmeste storbyen til episenteret, overnattet innbyggere ute i frykt for at hjemmene deres skulle rase sammen mens de sov.

– Jeg kan ikke gå hjem og sove på grunn av skjelvet, og hele gamlebyen består av gamle hus. Hvis ett av dem raser, raser alle sammen, sier innbyggeren Jaouhari Mohamed.

Flere bygninger har rast sammen i Marrakechs historiske gamleby, som står på Unescos verdensarvliste. Blant annet har deler av den gamle bymuren rast ut og fått sprekker. I tillegg falt en minaret fra en moské ned på den berømte markedsplassen Djemaa al-Fna i hjertet av gamlebyen, der flere mennesker søkte tilflukt gjennom natten.

– Vi er i god behold, men jeg er fortsatt i sjokk. Jeg har mistet ti familiemedlemmer. Jeg kan nesten ikke tro det. Jeg var sammen med dem for kun to dager siden, sier Houda Outassaf til AFP.

Gråtende barn

TV-bilder viser hvordan bygningsrester har falt ned på bakken og knust biler som står parkert på gaten i Marrakech.

33 år gamle Abdelhak El Amrani forteller at folk desperat løp ut av husene sine sent på kvelden med trøtte barn på slep.

– Jeg kunne se at bygninger beveget på seg. Alle var i sjokk. Barna gråt, og foreldrene var fortvilet, sier han.

En annen innbygger, Id Waaziz Hassan, sier at folk gjennom natten måtte bruke hendene til å fjerne bygningsbiter som hadde rast ned, mens de ventet på at anleggsmaskiner skulle ankomme stedet.

Marokkos innenriksdepartement sier de har mobilisert alle nødvendige ressurser for å gripe inn og hjelpe de berørte områdene. Den regionale blodbanken i Marrakech har også oppfordret folk til å donere blod for å hjelpe de skadde. Flere områder er uten strøm og internett som følge av skjelvet.

En redningsmann tar seg en liten pause. Redningsarbeidet er svært krevende. (Mosa'ab Elshamy/AP)

– Ingenting tyder på at nordmenn er rammet

Norges utenriksdepartementet sier til NTB at situasjonen er uoversiktlig, men at de ikke har informasjon som tilsier at norske borgere er alvorlig rammet av jordskjelvet i Marokko.

Pressetalsperson Mariken Bruusgaard Harbitz i UD sier Norge vil respondere raskt om Marokko ber om bistand som følge av jordskjelvets ødeleggelser.

– Den norske ambassaden i Rabat er i kontakt med lokale myndigheter for å få best mulig oversikt over situasjonen i de rammede områdene, sier hun.

Utenriksdepartementet anslår at det befinner seg 100–150 nordmenn i jordskjelvområdet, melder NRK.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er forferdet over hva som har skjedd i Marokko og uttrykker medfølelse med alle som er berørt av katastrofen.

Det samme gjør USAs president Joe Biden, EU-president Charles Michel, Kinas president Xi Jinping, pave Frans, Storbritannias utenriksminister James Cleverly, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Kraftige rystelser

Det europeiske jordskjelvsenteret EMSC har beregnet at skjelvet hadde en styrke på 6,9 og en dybde på 10 kilometer, mens det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt styrken til 6,8. Ifølge USGS var skjelvets dybde på 18,5 kilometer.

Ifølge Marokkos geofysiske institutt var skjelvets styrke på 7,2. Dette instituttet anslo at skjelvet fant sted bare 8 kilometer under bakken. Det er vanlig at målinger av jordskjelv varierer i den første fasen.

Skjelvet skal også ha vært merkbart helt til det sørlige Spania og Portugal, og Algerie. Dette bekreftes av sivilforsvaret i Algerie og av portugisiske seismologer.

Marokko opplever jevnlig jordskjelv i landets nordlige områder, ettersom landet ligger mellom de afrikanske og eurasiske kontinentalplatene.

I 2004 døde minst 628 personer da et skjelv rammet Al Hoceima nordøst i Marokko.

